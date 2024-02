La croissance démographique, une occasion d’affaires pour les immigrants

Alors que le Nouveau-Brunswick connaît une importante croissance démographique, des immigrants de confession musulmane ont pendant longtemps eu de la difficulté à s'approvisionner en produits dont ils pouvaient avoir besoin, notamment pendant la période du ramadan.

Les propriétaires de la Sunnat bazar d'orient, à Moncton, ont flairé la bonne affaire. La copropriétaire, Fardati Ibrahim, explique que c'est son expérience personnelle avec les achats en ligne qui l'a convaincue de se lancer.

Fardati Ibrahim est originaire des Comores, en Afrique de l'Est. Photo : Radio-Canada / BABATUNDE LAWANI

L’idée de la boutique vient du fait que je commande beaucoup pour mes enfants et moi et ça me coûte cher en livraison , explique-t-elle. Parfois, les frais de livraison sont plus chers que le produit lui-même. Du coup, j’ai eu l’idée de lancer l’entreprise.

Juste à temps pour le Ramadan

La nouvelle boutique spécialisée, qui a ouvert ses portes en janvier, permettra aussi à la communauté musulmane d’avoir accès à beaucoup de produits à l’approche du jeûne du ramadan, du 11 mars au 9 avril.

Selon l'autre copropriétaire, Ibrahim Najim, il s’agit d’une nécessité, pour la communauté.

Ibrahim Najim envisage aussi ouvrir une épicerie halal dans les locaux de sa boutique. Photo : Radio-Canada / BABATUNDE LAWANI

On sait que le ramadan est la période où les musulmans sont plus dévoués et sont plus spirituels , dit-il . Ils auront l'occasion d’acheter des vêtements qui leur manquent. Il y a aussi d’autres produits religieux comme des livres, des tesbih [des chapelets de prière].

Haoua Seyni, une mère de famille originaire du Niger qui réside à Moncton, croit elle aussi qu'il existait un véritable besoin pour ce genre de boutique pour la communauté musulmane de la région.

Haoua Seyni s'est offert samedi quelques articles d'usage quotidien, en vente à la boutique Sunnat bazar d'orient. Photo : Radio-Canada / BABATUNDE LAWANI

J’ai acheté un livre que je n’aurais pas pu trouver ailleurs. Un livre qui parle du christianisme et de la religion musulmane , précise-t-elle. Aussi, j’ai acheté de l’encens. On les trouve facilement ici et je les ai achetés à un prix abordable.

Les acheteurs ne viennent pas que de la région de Moncton. Au Nouveau-Brunswick, plus de la moitié des immigrants qui ont choisi cette province en 2016 y habitent toujours. Et certains d’entre eux sont prêts à se déplacer pour avoir accès à des articles spécialisés de leur culture, leur religion ou leur pays.

Mohamed Abdourahaman est l’un d’eux.

Ayant habité dans pas mal de villes au Nouveau-Brunswick, c’est la seule boutique qui a été créée pour l’instant à la portée de toute la province , explique-t-il. C’est un besoin qui est vital pour la communauté.

Et la boutique pourrait s’agrandir encore, souligne Fardati Ibrahim, qui envisage d’ajouter une épicerie halal.

Une bonne nouvelle pour Haoua Seyni, qui a longtemps rêvé de ce genre de commerce dans sa région d’accueil.

D’après le reportage de Babatundé Lawani