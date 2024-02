La Nouvelle-Écosse rend hommage au premier Noir à recevoir la Croix de Victoria

Dans un contexte de racisme et de difficultés inimaginables, le courage de William Hall sur le champ de bataille en 1857 l'a amené à devenir le premier Noir à recevoir la Croix de Victoria, la plus haute décoration militaire britannique.

Lors de la Journée du patrimoine de la Nouvelle-Écosse, lundi, la province rendra hommage à M. Hall, né à Horton's Bluff, en Nouvelle-Écosse, en avril 1827.

Quand nous pensons au récit de William Hall, nous devons penser à la complexité de la communauté noire de la Nouvelle-Écosse et au rôle important qu'elle a joué à l'échelle internationale , a déclaré Russell Grosse, directeur exécutif du Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse.

C'est une communauté qui a surmonté tant de choses et qui a tant donné.

L'histoire de M. Hall commence avec ses parents, Jacob et Lucy Hall, tous deux esclaves du Maryland qui ont fui vers Halifax pendant la guerre de 1812. Ils faisaient partie des vagues successives de migrants noirs qui ont été victimes de discrimination lorsqu'ils cherchaient des concessions de terres et des emplois. Toutefois, leur persévérance, comme celles de ceux qui les ont précédés, a conduit à la création de dizaines de communautés afro-néo-écossaises à travers la province.

Ouvrir en mode plein écran En 2010, Postes Canada a émis un timbre commémoratif à l'honneur de William Hall. (Photo d'archives) Photo : Archives Radio-Canada ; Postes Canada

Enfant, William Hall travaille dans la construction navale à Hansport, en Nouvelle-Écosse, mais il ne tarde pas à être attiré par la mer. Il a ensuite travaillé à bord de navires marchands qui l'ont emmené dans des ports du monde entier, puis il s'est enrôlé dans la Marine royale en 1852.

Au milieu des années 1800, les idées sur la diversité et l'inclusion étaient très différentes de celles d'aujourd'hui , a indiqué M. Grosse dans une récente entrevue. Être un homme noir de la Nouvelle-Écosse et rejoindre l'armée à cette époque demandait beaucoup (de courage).

M. Hall a servi avec distinction pendant la guerre de Crimée et, en 1857, il s'embarque à bord du HMS Shannon pour l'Inde, où l'armée britannique avait reçu l'ordre de maîtriser les soldats indiens rebelles qui avaient assiégé la garnison britannique de Lucknow.

La révolte des cipayes de 1857, comme on appelait le conflit, était une campagne de résistance à la Compagnie britannique des Indes orientales, qui à l'époque était un agent souvent abusif de l'impérialisme britannique.

M. Hall, alors chef de hune de misaine, faisait partie des 400 navigateurs et marins qui ont transporté certains des gros canons du navire sur plus de 1000 kilomètres par voie terrestre jusqu'à Lucknow, où les rebelles étaient retranchés dans une grande mosquée.

Sous un feu nourri le 16 novembre 1857, M. Hall faisait partie des équipages navals qui déplaçaient leurs canons près de la mosquée dans le but de faire exploser ses épais murs extérieurs.

Après chaque coup, nous avons fait avancer notre arme, jusqu'à ce qu'enfin l'équipe de mon arme risquait d'être blessée par des éclats de brique et de pierre arrachés... des murs que nous bombardions , a raconté M. Hall par la suite.

Toutefois, cette démarche audacieuse s'est avérée mortelle. Finalement, seuls M. Hall et un autre marin, le lieutenant Thomas James Young, tirèrent avec leur canon de 24 livres.

La plupart des membres de l'équipage de leur navire ont péri et ils sont toujours sous le feu des tirs, a expliqué M. Grosse. Il a pris un gros canon -- lui et Thomas Young -- et ils ont pu continuer à tirer avec ce canon pour percer les murs. La mosquée a été capturée peu de temps après.

En octobre 1859, M. Hall reçoit la Croix de Victoria en Irlande à bord de son nouveau navire, le HMS Donegal. M. Young a également reçu une Croix de Victoria.

M. Hall a servi sur plusieurs autres navires jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite de la Marine royale en tant qu'officier marinier de première classe en 1876, après 24 ans de service.

C'est en soi remarquable, en ces temps de discrimination raciale, qu'il ait pu mener une longue carrière , a indiqué M. Grosse. Il devait être très respecté et très efficace dans ce qu'il faisait.

De récents hommages

M. Hall est retourné en Nouvelle-Écosse après sa retraite et s'est installé près d'Avonport avec ses deux sœurs. Il est mort en 1904.

Malgré ses exploits sur le champ de bataille, William Neilson Edward Hall a été enterré sans honneurs militaires.

Mais son héritage n'a pas été oublié. En 1937, une campagne locale a été lancée pour reconnaître les réalisations militaires de M. Hall. Plusieurs années plus tard, sa dépouille a été déplacée dans une tombe près de l'église baptiste de Hantsport, où un cairn a été érigé en son honneur. Le monument comprend une réplique de sa Croix de Victoria et une plaque décrivant son dévouement au devoir.

En 2010, Postes Canada a émis un timbre commémoratif. Il présente l'illustration d'un homme plus âgé avec une barbe blanche et quatre médailles sur sa veste bleue. En arrière-plan, le HMS Shannon navigue sur une mer verte.

En juin 2015, la Marine royale canadienne a annoncé que son quatrième navire de patrouille arctique et extracôtier serait nommé NCSM William Hall.

Aujourd'hui, la Croix de Victoria de M. Hall fait partie de la collection patrimoniale du Musée de la Nouvelle-Écosse. Sa simple inscription se lit comme suit : Pour la bravoure .

Nous rendons hommage à William Hall, un homme dont la résilience et le courage constituent un phare pour tous les Néo-Écossais , a déclaré Twila Grosse, ministre des Affaires afro-néo-écossaises de la Nouvelle-Écosse, dans un communiqué.