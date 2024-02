Logement abordable : des activistes de Windsor se disent frustrés par la mairie

La municipalité de Windsor, dans le sud-ouest de l'Ontario, a refusé les conditions imposées par le gouvernement fédéral qui étaient associées à des millions de dollars en financement pour la construction de logements. Or, la municipalité voisine, Tecumseh, pourrait toucher des sommes considérables.

Cette situation est source de frustrations pour plusieurs activistes de Windsor. Certains sont furieux envers le maire de la ville, Drew Dilkens.

Beaucoup de gens de mon âge ne peuvent pas quitter la maison de leurs parents. C'est très frustrant que nous ayons refusé ce financement , explique Burke Moras, résident de Windsor.

Le maire Dilkens et le conseil ont décidé de rejeter les exigences du ministre fédéral du Logement, qui offrait jusqu'à 70 millions de dollars de l'enveloppe du Fonds pour accélérer la construction de logements.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Or, cette semaine, le conseil municipal de Tecumseh, une petite ville voisine, annonçait être en lice pour un montant de plus de 4 millions de dollars du même fonds afin de construire des logements.

Je leur ai demandé d'agir

M. Moras a 34 ans. Il habite toujours chez ses parents.

Bruce Moras ne comprend pas la décision du conseil municipal de Windsor. Photo : Radio-Canada / Josiah Sinanan/CBC

J'ai appelé le bureau du [député libéral] Irek Kusmiercyzk, le bureau du maire et le bureau d'Andrew Dowie [député conservateur] à de nombreuses reprises. Je leur ai demandé d'agir, mais ils semblent plus enclins à se rejeter mutuellement la responsabilité de la crise [du logement].

Le 31 janvier, le ministre canadien du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a adressé une lettre au maire de Windsor, Drew Dilkens, dans laquelle il indiquait que la demande de financement de la ville au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements du gouvernement fédéral ne serait malheureusement pas approuvée.

Dans le cadre de la procédure de demande, Ottawa exigeait que les municipalités permettent une plus grande densité de logements en autorisant les quadruplex partout sur leur territoire.

M. Moras en garde une certaine amertume. Mes parents étaient initialement opposés à l'idée d'avoir un quadruplex de chaque côté de leur maison. Mais [après avoir réalisé que les triplex étaient déjà autorisés], ils y ont réfléchi et ont réalisé leur priorité : que leurs enfants adultes déménagent, et si c'est au prix d'un quadruplex comme immeuble voisin, c'est un compromis acceptable.

Jim Morrison, conseiller municipal du quartier 10 et président de la commission du développement et du patrimoine, s’est dit désolé de la situation. Malgré tout, il est d’accord avec la décision du conseil municipal.

Jim Morrison aurait aimé avoir plus de temps afin de consulter les résidents de Windsor. Photo : Radio-Canada / Sanjay Maru/CBC

Il y a beaucoup de bonnes raisons pour lesquelles nous devrions [accepter le financement pour accélérer la construction de logements]. Et une plus grande densité est une bonne chose pour la ville , a déclaré.

Mais il y avait trop de politique en jeu. Je n'étais pas d'accord avec la façon dont le projet nous a été imposé, rapidement, sans aucune consultation des habitants de la ville. C'est important, et cela n'a pas du tout été fait.

Classisme et racisme

Rino Bortolin, travaille pour The Centre 4 Cities Housing Lab, une organisation qui s'efforce de résoudre la crise du logement à Windsor. Il estime que le racisme et le classisme sont au cœur des préoccupations concernant les quadruplex.

La réalité, c'est qu’il n’y a qu’une unité de différence avec les triplex [déjà autorisés] et que personne n'y a prêté attention parce que c'est devenu une question politique , a déclaré M. Bortolin, un ancien conseiller municipal qui a souvent critiqué le maire.

Ce que l'on voit alors, ce sont des politiciens qui se plient à l'esprit "pas dans mon jardin". Nous ne dictons pas la taille ou la forme des logements, ce que nous essayons de contrôler, c'est qui y vit. Et le zonage est depuis longtemps utilisé à des fins de classisme et de racisme.

Un peu d’espoir

Entre-temps, la Ville de Tecumseh a reçu une approbation provisoire pour plus de 4 millions de dollars provenant du même fonds fédéral.

Dans un rapport au conseil municipal, mardi, le personnel a déclaré que la demande de fonds, approuvée par la Ville et soumise au cours de l'été, a été approuvée sous réserve de certains ajustements .

Les ajustements proposés modifient les objectifs de la Ville en matière d'unités de logement et le financement prévu pour tenir compte des travaux déjà en cours ou prévus et pour refléter des taux de croissance généralement conformes à ceux des municipalités homologues. D'autres considérations incluent un zonage de plein droit pour permettre des logements de quatre unités dans les zones à faible densité et pour ajuster le calendrier des initiatives planifiées , y écrit le personnel municipal.

La Ville pourrait donc recevoir environ 4,3 millions de dollars, dont la majeure partie sera utilisée pour des projets d'investissement visant à accueillir 137 logements supplémentaires dans la ville.

Je pense que lorsque nous avons présenté notre demande [le gouvernement fédéral] s'occupait des plus grands centres, des plus grandes villes du pays et qu'ils se concentrent maintenant davantage sur les petites communautés , a déclaré le maire de Tecumseh, Gary McNamara.

En ce qui concerne la question des quadruplex - l'exigence du ministère fédéral qui a empêché Windsor d’avoir accès à ces fonds - M. McNamara a déclaré qu'ils devraient être inclus dans un ensemble d'options en matière de logement.

Nous n'allons pas jeter par la fenêtre l'ensemble de notre plan officiel et de nos règlements , a-t-il déclaré.

Si l'on regarde la situation actuelle, on peut mettre trois unités par lot. Il s'agit donc d'une unité de plus pour aider à répondre à certains des plus grands besoins en logement de la région depuis de nombreuses années.

M. Dilkens, le maire de Windsor, a refusé une entrevue sur ce sujet, mais a déclaré dans un communiqué que les quadruplex sur tous les terrains résidentiels ne fonctionnent pas pour notre ville .

Je refuse de compromettre nos quartiers en échange d'un financement incertain qui sera lié au sacrifice de la composition de nos communautés.

Avec les informations de CBC