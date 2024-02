Allegiance : la série policière qui veut refléter les réalités de la communauté sikhe

Lancée récemment, la série policière Allegiance, sur CBC, se targue d’être la première du genre à mettre un personnage féminin sud-asiatique à l'avant-plan. Campée à Surrey, en Colombie-Britannique, la série suscite intérêt et espoirs de la part d’une communauté sous-représentée à la télévision populaire.

Dans sa maison de Surrey, Amrik Virk, ancien policier et ministre provincial de 2013 à 2017, montre avec fierté une photo de sa fille, qui a servi dans l'armée et travaille maintenant pour la police municipale.

Pour le politicien à la retraite, né en Inde et ayant grandi dans le nord de la Colombie-Britannique, servir dans l'armée et les forces de l'ordre est une tradition familiale.

Être au service des autres, peu importe leur statut, c’est quelque chose de spécifique à la religion sikhe , dit-il. À bien des égards, être sikh et entrer dans l’armée ou la police est très commun. Mon grand-père a servi dans l’armée, je suis entré dans la police, alors je dis à la blague que nous sommes les esclaves de la reine depuis plus de 100 ans.

De voir cette réalité enfin représentée à l’écran, dans sa ville, de surcroît, le rend fier, même s’il éprouve des sentiments partagés sur la prémisse de départ de la série policière Allegiance, diffusée à l’antenne de CBC les mercredis depuis le 7 février.

La série de 10 épisodes, qui se déroule au sein d’un corps policier fictif de Surrey, met de l’avant l’actrice indo-canadienne Supinder Wraich dans le rôle d’une jeune policière de confession sikhe. Dans les premières minutes de la série, son père, un ministre fédéral, se fait arrêter lors de sa cérémonie de remise de diplôme.

À travers le parcours de son héroïne, la créatrice de la série, Anar Ali, voulait non seulement mettre de l’avant une femme forte dans un rôle représentatif, mais poser des questions sur le système de justice canadien.

Certains membres de la communauté sikhe appréhendaient la série. Le député fédéral de Surrey-Centre, Randeep Sarai, s'inquiétait de voir sa communauté de nouveau associée à des allégations de terrorisme et d’atteinte à la sécurité nationale, près de 40 ans après les attentats d’Air India.

Toutefois, après la diffusion du premier épisode, le député libéral se dit rassuré et salue le fait que la série dresse un portrait plus réaliste de la communauté indo-canadienne, loin des clichés présentés par le passé à la télévision, comme le personnage d’Apu dans Les Simpson.

Dans cette série, il y a un politicien et une policière qui défend et maintient l’ordre public, et ce, sous un jour positif. Cela reflète des Indo-Canadiens qui contribuent à la société canadienne et c’est un contraste avec ces émissions grand public qui ne dépeignent pas ce type de personnages.