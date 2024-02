Il y aurait du progrès dans les garderies en Nouvelle-Écosse

Les ministres fédéral et provincial responsables de la petite enfance se sont rencontrés à Halifax vendredi afin de parler de l'entente signée en 2021 sur les garderies abordables.

Le but était de résumer les progrès réalisés depuis sa signature.

Afin de rendre les services de garde abordables et accessibles en Nouvelle-Écosse, on mise sur l'augmentation du nombre de places en garderie, et sur une hausse du salaire des éducatrices et éducateurs de la petite enfance.

Il y a eu une baisse des frais de garde en moyenne de 50 % pour les services réglementés et on a créé plus de 3800 nouvelles places en garderie, a affirmé Jenna Sudds, la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social.

La présidente du Centre d'appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, Suzanne Saulnier, réagit favorablement à ces constats.

Il faut dire que la province est sur la bonne voie , déclare-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Suzanne Saulnier, du Centre d'appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, en entrevue par webcam. Photo : Radio-Canada

Les choses ne sont pas optimales, reconnaît-elle, mais elle croit qu’elles sont meilleures.

Il faut se donner un peu de temps pour essayer de bâtir un système qui va se tenir debout et qui va bien fonctionner. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain , dit-elle.

Entretemps, des frustrations persistent chez certains parents, qui attendent d’avoir une place en garderie pour leur enfant.

Ouvrir en mode plein écran Becky Druhan, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse, dans une garderie d'Halifax, vendredi. Photo : CBC

Becky Druhan, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse, admet qu’il reste du travail à faire.

Elle soutient que la province a fait les efforts promis pour trouver plus d’éducateurs.

La ministre néo-écossaise affirme de plus que la province respecte les échéanciers nécessaires pour atteindre le but d'avoir des places de garderie à 10 $ par jour d'ici mars 2026.

D’après le reportage de Paul Légère