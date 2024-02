Le Festival du Voyageur, toujours aussi populaire auprès des participants

Au deuxième jour du 55e Festival du Voyageur, les fervents de l’événement, dont certains viennent de l’extérieur du Manitoba, ont afflué vers les nombreuses tentes samedi pour découvrir les principales attractions.

Spectacles de musiques, petites gourmandises dans les kiosques de nourriture, promenade en famille sur le site : le décor était diversifié.

Moi, ce que j'aime le plus au festival, c'est c'est les retrouvailles, c'est rencontrer les gens, puis tout le monde. Même si on ne se connaît pas déjà, on va finir par se connaître , lance une festivalière.

Ouvrir en mode plein écran Des familles étaient présentes dans les kiosques de nourriture du Festival du Voyageur samedi après-midi. Photo : Radio-Canada

Janelle Sitherland, une jeune résidente de l'Ontario, est ravie de participer pour sa première fois à ce Festival qui valorise la culture métisse et francophone.

D’avoir beaucoup de fun et de voir qu’il y a plusieurs personnes qui parlent en français , dit-elle.

Malgré la température plus chaude et l’absence d’un grand nombre de sculptures de glace, les festivaliers sont captivés.

Ouvrir en mode plein écran En raison du redoux, les organisateurs ont fait preuve d'imagination en utilisant des matériaux peu ordinaires pour la fabrication de certaines sculptures. Photo : Radio-Canada / Jemima Kalemba

Il fait très beau, mais la neige ne fond pas, alors pour moi c’est la météo parfaite , se réjouit une participante.

Ça a un effet sur l’ambiance, le visuel, mais je trouve qu'ils ont quand même improvisé de façon intéressante avec les sculptures qu'on voit en foin, en paille , ajoute une autre.

Lancé vendredi, le Festival du Voyageur se déroule jusqu’au 25 février. Plus de 150 artistes, dont Bleu Jeans Bleu, The Strumbellas et K’naan, défileront sur la scène du Parc du Voyageur tout au long de l'événement.

Ouvrir en mode plein écran Des musiciens étaient également sur la scène du Parc du Voyageur pour égayer les festivaliers. Photo : Radio-Canada

Le Festival du Voyageur est le plus grand événement culturel francophone de l'Ouest canadien, attirant chaque année des milliers de touristes dans la capitale manitobaine, tant de l'intérieur que de l'extérieur de la province.

Pour cette année, le gouvernement fédéral a récemment accordé un financement de 99 000 $ à l'organisation afin d'augmenter les activités sur la culture, les arts et les traditions autochtones.

À l'ouverture de l'événement vendredi, le premier ministre du Canada Justin Trudeau, de passage au Manitoba, s'était rendu sur le site du Festival, où il a pris un bain de foule en compagnie de jeunes.

