Fête des neiges de Magog : un canon à neige a été appelé en renfort

La Fête des neiges se déroule toute la fin de semaine à Magog sur un couvert de neige artificielle.

C'est le club de ski de fond du mont Orford qui a accepté de louer son tout nouveau canon à neige aux organisateurs de l'événement.

Avec cet équipement, il a été possible de fabriquer suffisamment de neige pour construire une butte permettant l'aménagement d'une grande glissade sur tubes.

Ça a pris une bonne semaine, même de soir, avec le canon pour être capable de faire [la piste de glissade], mais on est bien content de l'avoir aujourd'hui, c'est vraiment un coup de coeur.

Elle souligne que des activités pour tous les goûts ont été organisées.

On voulait mettre l'accent sur toutes les belles activités qu'on peut faire en hiver, comme la glissade. On a une tyrolienne, une balade en carriole qui va jusqu'à la pointe Merry. On a un carrousel de poney et des activités sur la scène , décrit Marilou Laverdure.

L'événement se poursuit de 10 h à 17h, dimanche.

