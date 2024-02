Un hiver difficile pour le tourisme au Bas-Saguenay après un été ardu

La saison touristique est difficile pour de nombreuses entreprises cet hiver dans la région. À L’Anse-Saint-Jean, plusieurs entreprises ont dû annuler ou revoir leurs activités en raison du redoux et de la pluie de la fin de semaine dernière.

La situation actuelle fait particulièrement mal, après un été où ces entreprises avaient déjà dû essuyer des pertes financières. Elles misaient sur l’hiver, pour compenser l’été qui a été particulièrement difficile à la suite du glissement de terrain à Rivière-Éternité. Dans le secteur, le parc national du Fjord-du-Saguenay était demeuré fermé durant plusieurs semaines.

Cet hiver, le faible couvert de neige, le redoux et la pluie leur ont causé une mauvaise surprise.

On avait quand même prévu d'avoir un certain chiffre d'affaires cette année par rapport à ça. Puis finalement on a eu quand même des annulations, des remboursements à faire. Donc oui, c'est sûr et certain que ça a un impact négatif qui n'était pas prévu. On était supposé d'avoir un hiver ici au Bas-Saguenay. L'hiver est supposé d'être garanti encore, ce n'est pas comme en Estrie ou à Montréal , a dit Mathieu Boulanger-Messier, directeur des opérations chez Fjord en kayak.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Boulanger-Messier est directeur des opérations chez Fjord en kayak. Il est également adjoint au directeur de la haute route à la station de ski du Mont-Édouard. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’entreprise de plein air d’aventure proposait pour la première fois des activités hivernales à L’Anse-Saint-Jean. Elle a dû annuler une expédition et adapter ses sorties de ski nordique.

On a dû remanier un peu nos dates de départ, puis nos expériences en ski de fond hors-piste. On avait des départs prévus sur les glaces du fjord, pour notre expédition qu'on appelle la Descente du fjord. Dans le fond, on partait de La Baie sur les glaces, puis on finissait ici à L'Anse-Saint-Jean , a poursuivi Mathieu Boulanger-Messier.

L'entreprise a plutôt proposé une excursion en ski nordique dans le sentier des Caps, situé au coeur du parc national du Fjord-du-Saguenay. Des sorties sont également offertes sur les glaces face à L’Anse-Saint-Jean.

Catastrophique pour Ski Saguenay

Chez Ski Saguenay, la situation est tout simplement qualifiée de catastrophique par son propriétaire, Philippe Pichon.

Cet hiver fait très mal. Nous étions bien partis pour battre un record d'achalandage et depuis que la pluie est tombée , c'est la catastrophe. Nous avons dû annuler beaucoup de groupes pour des raisons de sécurité. Environ 50 personnes ont dû se désister depuis l'épisode de pluie. Un gros manque à gagner qui rend l'avenir de Ski Saguenay incertain , a partagé Philippe Pichon par écrit à Radio-Canada.

Il s’agit de leur troisième saison d’activité.

Ouvrir en mode plein écran Marie Lerdu est responsable de l’hébergement au Camp de base, à L’Anse-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La situation a aussi un impact sur l’hébergement.

C'est sûr qu'on a observé une petite baisse d'achalandage, surtout en février. On a un petit peu moins de réservations et un petit peu plus d'annulations pour la relâche. Par contre, pour l'instant on est quasiment complet, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner avec la météo qui ne s'annonce pas très positive , a souligné Marie Lerdu, responsable de l’hébergement au Camp de base, aussi à L’Anse-Saint-Jean.

Plus de haute route au Mont-Édouard

À la station du Mont-Édouard, les canons à neige ont permis de sauver la saison de ski alpin. Le secteur du ski haute route est cependant fermé depuis une semaine.

C'est une décision un peu crève-coeur qu'on n'a pas le choix de prendre, mais c'est avant tout la sécurité de nos skieurs, de nos planchistes qui viennent dans le secteur haute route. C'est une neige qui avait été tapée, donc avec le petit quelque peu de millimètres qu'on a reçus, ça a créé des plaques de glace à des endroits. Donc oui, ça a un impact. Mais on essaie de se reprendre avec les qualités de glisse au niveau du ski alpin , a indiqué Marc-André Busque, directeur général du Mont-Édouard.

Ouvrir en mode plein écran Louis Tremblay Poirat est copropriétaire de Saguenay Aventures et de la Boutique Hors circuits. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Cette fermeture se fait bien sûr sentir sur la location d'équipement.

On tourne un peu au ralenti. Il y a des gens quand même. Les magasins tournent. On a fait certains ajustements, mais effectivement, l'achalandage n'est pas aussi élevé qu'on aurait pu s'attendre si on compare aux dernières saisons , a dit de son côté Louis Tremblay-Poirat, copropriétaire des entreprises Saguenay Aventures et Boutique Hors circuits.

Avec les changements climatiques, les entreprises sont bien conscientes qu'elles devront s’adapter.

Au niveau des changements climatiques, dans le Bas-Saguenay, on voit qu'il y a un impact qui est important. On sait tous que ces impacts-là, il va falloir s'y adapter. Cela étant dit, éventuellement, peut-être que les institutions qui nous encadrent vont devoir réfléchir aussi à ça, pour être capables de nous apporter un soutien qui est plus rapide , a-t-il enchaîné.

Les entreprises touristiques espèrent de la neige prochainement et misent sur la semaine de relâche pour renflouer leurs coffres.