Une première saison complète en cinq ans pour la cabane à sucre du Muséoparc Vanier

Après cinq ans d’absence en raison d’un incendie survenu au mois d’août 2020, la cabane à sucre du Muséoparc Vanier entame sa première saison complète depuis 2019.

Les équipes du Muséoparc Vanier et des membres de la communauté se sont rassemblés samedi pour procéder à l’entaillage des érables de la forêt Richelieu.

La cabane à sucre du Muséoparc Vanier ouvrira ses portes dimanche pour la 39e édition de son Festival des sucres qui prendra fin le 28 avril.

L'établissement reconstruit a pu accueillir le public l’an dernier, mais il aura fallu attendre la saison des sucres 2024 pour pouvoir procéder à l’entaillage des arbres.

C'est la première fois depuis 2020 qu'on fait l'entaillage, donc la communauté est vraiment au rendez-vous pour venir nous donner un coup de main , s’enthousiasme la gestionnaire des communications et du marketing du Muséoparc Vanier, Annick Normand.

Ouvrir en mode plein écran La gestionnaire des communications et du marketing du Muséoparc Vanier, Annick Normand. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Un peu plus de 200 personnes ont pris part à l’entaillage des arbres samedi, recense Mme Normand.

La chute de neige a vraiment beaucoup aidé, d'une part pour faciliter l'accès à la forêt, pour faire l'entaillage , souligne-t-elle en faisant allusion aux conditions météorologiques des derniers jours. Aujourd'hui, c'est moins glissant, c'est un petit peu plus facile de se déplacer avec la neige, mais ça va aussi aider à garder le sol couvert pour que les érables ne coulent pas trop vite non plus, pour qu'on puisse étirer la saison au maximum.

Annick Normand explique que des valeurs négatives la nuit et des valeurs positives le jour représentent les conditions idéales pour que les érables coulent .

Une fois qu'on a atteint ça, le temps que ces variances de température existent, on va pouvoir récolter l'eau d'érable.

Un participant à l’entaillage, Jonathan Chagnon, se réjouit de la reconstruction de la cabane à sucre.

C’était un petit peu ma crainte à un moment donné que ça ne revienne pas , glisse-t-il. C'est tellement génial d'avoir ça ici en ville, une sucrerie en plein milieu urbain. C'est la tradition qui se perpétue.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault