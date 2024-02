Un parcours de disque-golf voit le jour à Coaticook

Le parc de la Gorge-de-Coaticook inaugure un parcours hivernal de disque-golf en réponse à une demande de sa clientèle.

Un autre parcours de 18 trous sera aussi aménagé pour la prochaine saison estivale.

Pas de bâtons ni de trous : le disque-golf se joue avec des disques qu'on lance dans des paniers. Ce sport est présenté comme une fusion dynamique entre le frisbee et le golf traditionnel.

Quand on fait des sondages, on demande quel genre d'activités [les visiteurs] aimeraient qu'on ajoute au parc dans notre offre de services, et c'est revenu à trois ou quatre reprises au cours de la dernière année , explique la directrice générale du parc de la Gorge-de-Coaticook, Caroline Sage.

Le parcours inauguré cet hiver se veut une solution alternative aux sports qui nécessitent la présence de neige. Avec les conditions météo en dents de scie de cet hiver, le disque-golf permet de s'amuser en plein air, même sans accumulations au sol.

C'est le joueur professionnel de disque-golf Julien Quenneville qui a conçu ce parcours hivernal. Pour lui, ce sport a de grandes qualités.

La manière [dont] on le lance, c'est un peu différent d'un frisbee normal. Tu dois en donner un peu plus pour avoir plus de distance, ce qui veut dire que tu dois lancer avec ton corps au complet.

Selon lui, il s'agit d'un sport accessible, même pour les amateurs. La courbe d'apprentissage n'est pas énorme. Pour devenir assez bon et jouer la normale, ça prend pas super longtemps. C'est vraiment accessible pour monsieur et madame Tout-le-monde , explique-t-il.

Il croit d'ailleurs que l'Estrie a un bon potentiel pour le développement de ce sport. À cause du dénivelé, c'est une affaire qu'on n'a pas au Québec. C'est beaucoup de parcours plats. On aime ça, jouer avec le dénivelé , explique Julien Quenneville.

Des adeptes se réjouissent

Cette nouvelle offre fait le bonheur du couple Émilie et Samuel, venu l'essayer samedi.

On a joué beaucoup en Colombie-Britannique. Ces temps-ci, on joue aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas beaucoup [de parcours] dans la région. Avoir le nôtre dans notre ville, c'est vraiment incroyable pour nous.

Le jeune couple n'aura plus à se rendre si souvent au Vermont, parce qu'en plus de ce parcours hivernal, un terrain de 18 trous très montagneux verra le jour cet été.

Voilà une bonne nouvelle pour Samuel Davignon : On joue souvent ensemble, presque toutes les fins de semaine durant la saison estivale , explique-t-il.

Avec les informations de Jean Arel