Le Carnaval d’Aguanish, une tradition familiale qui perdure

Cette fin de semaine et la suivante, les familles se rassemblent à Aguanish. Ceux qui sont partis vivre ailleurs reviennent pour participer à cette tradition, le Carnaval d’Aguanish, qui dure depuis 56 ans.

Les festivités se sont ouvertes samedi avec la parade du Bonhomme Carnaval et des duchesses, qui ont fait la tournée d’Aguanish et de L’Île-Michon.

Ensuite, le groupe nord-côtier La belle et ses bêtes assure l'ambiance pendant la soirée dansante.

Ça devrait danser pas mal , promet Hugo Porlier, musicien à la guitare et au banjo.

Tous les membres du groupe et leurs familles sont partis de Sept-Îles, samedi, pour passer une belle soirée et amuser les gens.

On profite du moment pour amener nos familles visiter la région , lance Hugo Porlier.

Ouvrir en mode plein écran La parade du Carnaval d'Aguanish ne passe pas inaperçue. (Photo d'archives) Photo : Monika Déraps

Le guitariste du groupe, Francis Déraps, est lui-même originaire d’Aguanish.

C’est un peu un rêve de jeunesse. On regardait les autres performer sur la scène, avant. Je suis bien content de participer moi-même au Carnaval d’Aguanish, là où j’ai grandi , dit-il.

Pendant la journée de dimanche, d'autres activités vont se poursuivre, comme le rallye de motoneige et le traditionnel souper aux bines.

Il n'y a pas juste des bines! raconte en riant l'organisatrice, Monika Déraps, à la barre du carnaval depuis 16 ans. À l'époque ça s'appelait comme ça : il y a de la crème de légume, du pâté à la viande, du jambon…

La fin de semaine prochaine, soirée dansante et activité de boules et numéros se succéderont. La musique et les rires résonneront dans les rues d'Aguanish, bordées de maisons illuminées de bleu, de rouge et de blanc.

Monika Déraps se dit heureuse de la participation des citoyens, au rendez-vous année après année pour festoyer ensemble.