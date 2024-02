Alors que la région atlantique a historiquement eu du mal à retenir les immigrants qui ont fait de ces provinces leur première destination au Canada, la situation se renverse.

Au Nouveau-Brunswick, plus de la moitié des immigrants qui ont choisi cette province en 2016 y habitent toujours.

Selon des données révélées mercredi dernier par Statistique Canada, ce taux de rétention de 56 % sur cinq ans est un sommet pour le Nouveau-Brunswick.

Marcel Goguen, président du conseil d'administration du CAFi , le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est, croit que l’on s’attaque enfin à la question de la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger, un obstacle majeur pour beaucoup de nouveaux arrivants.

On faisait piètre figure avant, avec très peu de processus pour que la province reconnaisse leurs maîtrises, leurs baccalauréats, pour les médecins, infirmières, etc. , explique-t-il. On commence à faire un peu mieux, surtout dans le domaine médical.

Un programme d'immigration qui porte ses fruits

Par le passé, les provinces de l'Atlantique avaient des taux de rétention des immigrants qualifiés plus faibles que le reste du pays. Statistique Canada souligne que la tendance a changé avec la cohorte de nouveaux arrivants en 2017, ce qui correspond à la mise sur pied du Programme d'immigration au Canada atlantique.

C'est un très gros attrait et je dirais que c'est le facteur numéro un qui a fait qu'on a un taux de rétention qui a augmenté , déclare Marcel Goguen.

Pendant longtemps, on a été considéré comme la passerelle. C'est plus facile d'immigrer au Nouveau-Brunswick et de partir au Québec après , rappelle Moncef Lakouas, le président sortant du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick.

Il estime que ce qui fait la différence, c’est le fait que l’immigration est devenue pour le gouvernement une priorité pour soutenir la croissance démographie.

Il y a maintenant plus de raisons de rester dans la province maritime, se réjouit-il. L'économie se porte mieux, avec des meilleurs niveaux d'emploi.

Ce qui manquait auparavant, et qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est les opportunités économiques, des opportunités où des gens peuvent se placer et aller loin , poursuit Moncef Lakouas.

Toujours selon Statistique Canada, le taux de rétention des immigrants qualifiés sur un an, dans la province — sélectionné par le gouvernement fédéral pour répondre aux besoins en matière de main-d'oeuvre dans des métiers spécialisés — est passé de 50 % pour la cohorte de 2016 à 65,8 % pour celle de 2020.

C’est donc une hausse de 16 points.

Sur un an, la rétention en Nouvelle-Écosse est passée de 21,5 % pour la cohorte de 2016 à 63,9 % pour celle de 2020 - une hausse spectaculaire de plus de 42 %.

Sur la même période, le taux de rétention sur un est passé de 31 % à 50 % à Terre-Neuve-et-Labrador. À l'Île-du-Prince-Édouard, il est passé de 40 % à 70 % entre la cohorte de 2017 et celle de 2020.

Le projet d'immigration aujourd'hui, s’il réussit, c'est dans la mesure où il y a un alignement avec le besoin du marché, par rapport à ce que les entrepreneurs ou les employeurs ont besoin, et les qualificatifs des gens qui viennent d'ailleurs , dit Moncef Lakouas.

Le logement, ombre au tableau

S’il y a un risque majeur de voir ces progrès neutralisés, c’est la crise du logement.

Je connais des personnes qui ont quitté la province juste par rapport au point du logement , avertit Marcel Goguen.

Mourad Seddiki, qui est arrivé au Nouveau-Brunswick en septembre 2022 après une vingtaine d’années en France, souligne aussi que le manque de logements abordables et l’accès difficile aux soins de santé pourraient décourager beaucoup de nouveaux venus.

Il met aussi en garde contre l’image que la province bilingue aime projeter, qui ne correspond pas toujours exactement à la réalité.

Quand ils arrivent sur le Grand Moncton, ils se rendent compte que l'anglais, c'est impératif pour trouver un travail. C'est très, très important , dit M. Seddiki. Certains nouveaux arrivants ne s’attendaient pas à cela.

L’homme originaire d’Algérie est arrivé au Nouveau-Brunswick en septembre 2022. Il ne regrette pas sa décision et est heureux que ses enfants s’y plaisent.

Ils restent pour la qualité de vie, la gentillesse des gens ici , dit-il.

On se plait très bien ici, on a une vie plutôt paisible. Les enfants, ils adorent. Ma femme, qui était un peu plus réticente au début quant à l’installation sur Moncton, elle commence à s'y plaire, elle a trouvé un job , explique Mourad Seddiki.

Pour continuer à mieux intégrer et retenir les nouveaux arrivants, le CAFi compte dédier davantage de ressources aux services aux familles et à l’accès au système scolaire, et pas seulement à l’emploi.

Ailleurs en Atlantique, le taux de rétention sur 5 ans des immigrants arrivée en 2016 a été de 30,9 % à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est le plus faible au Canada, mais quand même une hausse de 5,7 % par rapport à la cohorte d’immigrants de 2012.

Statistique Canada fait mention de tendances relativement stables au chapitre du taux de rétention des immigrants sur cinq ans en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

À l’inverse, à l’échelle nationale, les taux de rétention sur cinq ans ont diminué le plus en Saskatchewan, au Manitoba et dans les territoires.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach