Une visite de plusieurs jours pour un député solidaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le député solidaire de Maurice-Richard et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'économie, d'innovation et d'énergie, Haroun Bouazzi, est de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut, selon lui, changer nos façons de faire pour préserver l’environnement.

Arrivé jeudi, il est dans la région jusqu'à lundi avec plusieurs rencontres avec des acteurs locaux à son agenda.

Le député de Québec solidaire dit réaliser présentement une tournée des régions.

J'ai commencé au mois d'août, je suis allé en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Montérégie, Centre-du-Québec, en Estrie et là j'avais l'occasion de pouvoir partir directement de l'Assemblée nationale, parce que c'est plus proche, et puis passer jeudi, vendredi, samedi jusqu'à lundi dans cette magnifique région dès la rentrée , a-t-il dit en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Haroun Bouazzi affirme être ici pour écouter les préoccupations de la population avant de proposer des solutions.

La question des changements climatiques et de ses conséquences économiques est au coeur des discussions selon lui.

Que ce soit par rapport aux évidemment, aux feux de forêt, à l'industrie du bois, mais aussi tout ce qui touche le tourisme dans la région, que soit l'été ou l'hiver, les gens sont très inquiets évidemment et on est bien conscient que d'un côté il va falloir changer une partie de comment on fait les choses pour éviter que ça empire. Et de l'autre côté, il va falloir transformer des choses tout de suite pour pouvoir résister aux changements qui malheureusement sont inéluctables , a-t-il annoncé.

Avec les informations de Jean-François Coulombe