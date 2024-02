Grand dénombrement des oiseaux : avis aux ornithologues

Les ornithologues, professionnels et amateurs, tout comme les simples citoyens sont invités partout sur la planète à rendre compte jusqu'à lundi de leurs observations d’oiseaux. Le Grand dénombrement des oiseaux est un mouvement planétaire qui aide les scientifiques à mieux connaître l'état des populations d'oiseaux.

Pour y contribuer, il faut enregistrer ses observations sur les applications mobiles eBird ou Merlin.

La vice-présidente du Club d'ornithologie du Bas-Saint-Laurent, Anne Asselin, explique l'importance de cette science citoyenne participative.

Toutes les observations qui seront réalisées durant quatre jours vont être notées. Ça peut être 15 minutes ou ça peut être 15 heures. Que ce soit en allant au bord de la mer, une marche, on inscrit les oiseaux observés, on les dénombre.

De cette façon, on est capable, lorsqu'il y a des projets qui modifient l’habitat, comme de l’immobilier ou la création d’un parc, de voir quels oiseaux sont déjà présents.

Comme les scientifiques ne peuvent pas être tous sur le terrain en même temps, la participation citoyenne permet de multiplier les yeux et de prendre une sorte de cliché pour cette période de février, explique Mme Asselin.

Ça fait déjà plus de 27 ans que ça a lieu et ça permet de voir l'évolution dans le temps des espèces qui sont présentes à ce moment-ci, avant l'arrivée des oiseaux migrateurs , ajoute-t-elle. Ça permet aussi de s'impliquer comme citoyens, parce qu’on observe et ça permet de voir la grande diversité qui existe.

Selon l'organisme Conservation de la nature Canada, la perte d'habitat et les changements climatiques affectent certaines espèces.

Denis Desjardins, un résident de Sainte-Félicité, en Matanie, pratique l'ornithologie depuis les années 1980. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

C'est aussi ce que constate Denis Desjardins, un résident de Sainte-Félicité, en Matanie, qui pratique l'ornithologie depuis les années 1980.

Il a remarqué cet hiver la présence de certaines espèces d'oiseaux aquatiques, en raison de l'absence de couvert de glace sur le Saint-Laurent. Selon lui, certaines espèces sont présentes en plus grand nombre et on peut même en observer de nouvelles.

Nichant dans des cavités, le harle couronné, une espèce de canard, est généralement observé sur les plans d'eau calmes comme les mares, les rivières et les lacs. (Photo d'archives) Photo : eBird, Allan Bigras

Entre autres, le harle couronné. On a un individu qui se tient ici à l’embouchure de la rivière depuis l’automne , précise Denis Desjardins.

Le passionné d'oiseaux note qu'en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, de très belles espèces ont été observées, notamment le tohi à flancs roux et un tohi tacheté.

Le tohi tacheté est un gros bruant au plumage voyant et à la longue queue de l'ouest de l'Amérique du Nord, du Canada au Mexique. (Photo d'archives) Photo : eBird, Mason Maron

Denis Desjardins précise que, ces jours-ci, les citoyens de la Matanie peuvent entre autres observer des mésanges, la sittelle à poitrine rousse et le hibou des marais.

Le Grand dénombrement des oiseaux a pris naissance aux États-Unis en 1998.