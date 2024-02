Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé samedi un appel pressant à ses alliés occidentaux, en premier lieu américains, pour qu'ils livrent plus d'armes à son pays, notamment celles à longue portée, après une des victoires russes les plus significatives dans l'est de l'Ukraine.

Si le dirigeant a été sonné par le retrait forcé de l'armée, annoncé dans la nuit, de la ville ukrainienne d'Avdiïvka, il n'en a rien laissé paraître lors de son intervention samedi à la Conférence de Munich sur la sécurité, en Allemagne.

Cependant, son message est clair : Nos actions ne sont limitées que par la quantité et la portée de l'éventail de nos forces, ce qui ne dépend pas de nous , a-t-il lancé aux responsables réunis pour cette grand-messe de la diplomatie mondiale au moment où l'Ukraine va entrer dans sa troisième année de guerre.

Nous pouvons récupérer nos terres. Et Poutine peut perdre. Cela s'est déjà produit plus d'une fois sur le champ de bataille.

Il a cependant déploré que l'Ukraine soit maintenue dans un déficit artificiel d'armes, en particulier d'artillerie et de capacités à longue portée . Ce manque permet à Poutine de s'adapter à l'intensité actuelle de la guerre .

Kiev réclame depuis des mois à ses alliés des armes à longue portée capables de toucher plus en profondeur les troupes russes.

Or, le chancelier allemand Olaf Scholz a soigneusement éludé cette question délicate samedi. Pas à pas, nous décidons toujours de la bonne chose à faire au bon moment , a-t-il répondu, signifiant ainsi que la livraison de ces armes n'était pas à l'ordre du jour.

Kiev souhaite que Berlin l'équipe avec des Taurus, un des missiles les plus modernes et les plus efficaces de l'armée de l'air allemande.

Le gouvernement allemand y rechigne, de crainte que le territoire russe soit également touché par ces armes de précision, ce qui entraînerait potentiellement une escalade du conflit.

Olaf Scholz a rappelé que l'Allemagne – deuxième contributeur en valeur absolue après les États-Unis – est un soutien clé de la défense de l'Ukraine et vient encore de le prouver en signant, vendredi, un accord de sécurité bilatéral qui ancre dans la durée l'aide à l'Ukraine.

Ouvrir en mode plein écran Le président français Emmanuel Macron (à droite) a serré la main du président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) lors d'une conférence de presse à l'Élysée, à Paris, le 16 février. Photo : pool/afp via getty images / THIBAULT CAMUS

Volodymyr Zelensky a signé un document similaire avec la France lors d'un déplacement à Paris, où Emmanuel Macron a également promis à Kiev jusqu'à trois milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire cette année.

L'Allemagne a prévu sept milliards d'euros de soutien à l'Ukraine pour 2024, dont un nouveau paquet de livraisons d'armes pour un montant de 1,1 milliard d'euros détaillé vendredi.

Toutefois, la situation est toujours bloquée aux États-Unis : Kiev espère depuis des mois le vote d'une aide cruciale de quelque 60 milliards de dollars décidée par le gouvernement de Joe Biden et entravée par une opposition républicaine sous l'influence de Donald Trump.

Volodymyr Zelensky a indiqué samedi avoir évoqué au téléphone avec Joe Biden la situation sur le front et a dit croire avec le président américain en une sage décision du Congrès américain.

Je suis heureux de pouvoir compter sur le plein soutien du président américain. Nous croyons également en la sage décision du Congrès américain.

Les États-Unis doivent livrer ce qu'ils ont promis à l'Ukraine, a réclamé le chef de l' OTAN, Jens Stoltenberg.

Si les efforts européens et canadiens sont les bienvenus, la décision la plus importante est celle des États-Unis de se mettre d'accord sur un paquet d'aide en raison de l'ampleur des capacités militaires du pays pilier de l'Alliance atlantique, a-t-il insisté.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a tenté de rassurer Volodymyr Zelensky lors d'entretiens à Munich, là même où elle l'avait déjà rencontré il y a deux ans, cinq jours avant l'invasion russe , a-t-elle rappelé.

Sur l'aide à l'Ukraine, il existe un soutien bipartisan [...] : nous sommes inébranlables. Et cela n'a rien à voir avec un cycle électoral , a affirmé Mme Harris, qui a mis en garde contre les jeux politiques en pleine campagne pour l'élection présidentielle de novembre prochain aux États-Unis.

Le président ukrainien a qualifié de vitale l'aide américaine en suspens.

Sa tournée européenne a été assombrie par l'annonce de la mort en prison d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, éteignant un peu plus tout espoir d'ouverture à Moscou.

Si l'Ukraine est de nouveau au cœur des débats à la Conférence de Munich, qui s'achève dimanche, le conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et la menace d'escalade au Moyen-Orient ont également occupé les participants.