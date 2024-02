Une exposition sur l’histoire d’Arvida construite avec des photos de citoyens

Une exposition de photos a été inaugurée samedi au Centre d’histoire Arvida. Elle fait suite à un concours de photos organisé en décembre et présente des scènes de la vie quotidienne aux débuts de l’ancienne ville de compagnie.

L’exposition nommée L’image d’une communauté comprend 23 photos d’Arvida envoyées par les citoyens d’Arvida et des alentours.

Plus de 400 photos ont été soumises.

L'exposition d'aujourd'hui, c'est une exposition temporaire, communautaire. Dans le fond, on a procédé à un appel à tous sous forme de concours pour avoir des photos d’Arvidiens, que les gens aillent chercher dans leurs archives des photos qui leur appartiennent et dont ils connaissent la personne. On a recueilli plein, plein, plein de photos et après ça, il y avait un comité de sélection. C'était des citoyens aussi qui ont jugé les photos qui devaient être exposées , a expliqué Marianne Salesse-Côté, directrice intérimaire du Centre d’histoire Arvida.

Les photos seront présentes jusqu’à la fin de l’été. Plusieurs d’entre elles remontent aux années 1930.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition est présentée au Centre d'histoire Arvida. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Par ailleurs, le Centre d’histoire Arvida est de nouveau accessible depuis le 25 janvier par les grandes portes de l’église Sainte-Thérèse.

À la mi-décembre, deux appels d’offres avaient été lancés pour étudier le projet de transformer l’église en musée permanent. L’appel d’offres en ingénierie a été annulé et celui en architecture est en attente de conclusion du contrat. Selon le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, il se pourrait que le premier contrat soit donné de gré à gré. Des travaux de maçonnerie et d’électricité devraient être réalisés sur l’église qui sert encore comme lieu de culte.