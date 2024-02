Rimouski veut miser sur la mobilité durable dans son plan d’urbanisme

La Ville de Rimouski entend faire davantage de place au transport collectif dans son prochain plan d’urbanisme. Elle a lancé samedi une démarche de révision du plan actuel, vieux de 10 ans, devant près d'une cinquantaine de citoyens.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, est d’avis qu’il faut dépoussiérer le plan d’urbanisme actuel, rédigé en 2014. L'urbanisme, dans le passé, et là on peut remonter à bien des années, se faisait en fonction de la voiture. Et ça, c’était partout en Amérique du Nord , indique-t-il.

La Ville souhaite davantage se tourner vers la densification, mais la mobilité durable doit y avoir une place de choix, selon le maire. Il faut commencer à se désengager [de la voiture], et ça, ça veut dire penser à d'autres manières de se déplacer. On parle, oui, de la bicyclette qui va prendre de plus en plus de place , estime-t-il.

Le coordonnateur de l'Association Rimouski ville cyclable, David Le Roi, voit d'un bon œil cette nouvelle orientation de la Ville, même s'il reste encore du travail, selon lui.

Le transport actif, c'est sûr que ça va être les pistes sécurisées et cohérentes dans Rimouski pour qu'on puisse se déplacer à vélo de manière sécuritaire avec les fameux axes nord-sud, c'est-à-dire d'aller à un point A à un point B le plus rapidement possible en vélo , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran Près de 50 Rimouskois ont participé à l'activité de lancement de la révision du plan d'urbanisme de la Ville de Rimouski samedi matin. Photo : Radio-Canada

La Ville souhaite aussi miser sur la création de quartiers de proximité afin de faciliter les déplacements des citoyens.

Par exemple, actuellement, la rue Alcide-C.-Horth n'est pas complétée en termes de construction, mais l'objectif, c'est d'avoir certains services de proximité pour permettre aux résidents du secteur de pouvoir faire des emplettes à pied ou à vélo , illustre le directeur du Service urbanisme, permis et inspection à la Ville de Rimouski, Jean-Philip Murray.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Philip Murray, directeur du Service urbanisme, permis et inspection à la Ville de Rimouski, et sa collègue Mélissa Caron, chargée de projet en planification urbaine, sont responsables de la démarche de révision du plan d'urbanisme. Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Il ajoute que son département planifie déjà faire davantage de place à la mobilité durable dans ses projets de développement actuels. C'est notamment le cas d'une partie de l'avenue de la Cathédrale, qui sera refaite au cours des prochaines années.

Quand on refait une rue, on va se questionner pour voir comment on peut réduire les emprises de chaussée qui sont déjà très larges, au profit, justement, des autres modes de transport , explique M. Murray.

La Ville de Rimouski se donne deux ans pour rédiger son nouveau plan d'urbanisme. Elle planifie d'ailleurs d'autres consultations pour informer la population.