Le 15e Défi nordique du parc est une réussite

C'est samedi que se terminait la 15e édition du Défi nordique du parc à Shawinigan. L'organisation dresse un bilan positif des quatre jours d'activités. Au total, 1800 personnes se sont rendues au parc national de la Mauricie pour participer aux différentes activités.

Samedi matin, près de 200 femmes de tout le Québec ont participé à un duathlon nordique. Elles pouvaient faire de la course à pied avec de la raquette ou du ski de fond.

Les femmes participant au duathlon faisaient partie du mouvement des Roses, un programme de remise en forme. Ces dernières étaient costumées pour l'occasion.

C'est leur premier défi. On voulait enlever un petit peu les barrières du stress [...] et amener un aspect ludique , indique Marie-Josée Gervais, la fondatrice du Défi nordique du parc.

Plus tôt cette semaine, 1200 élèves du Centre de services scolaire de l'Énergie ont participé à l'événement et ont profité du beau temps pour aller bouger à l'extérieur.

Malgré les temps doux des dernières semaines, la neige était présente en quantité suffisante dans le secteur pour permettre la tenue de l'événement, précise Mme Gervais.

Selon la fondatrice, les participants de l'extérieur de la région étaient étonnés de voir autant de belle neige .

Ça a été un miracle [...] On a eu la neige dont nous avions besoin. On a eu de bonnes conditions pendant quatre jours [...] vraiment, on a été chanceux