Un appel aux motoneigistes à ne pas circuler dans les sentiers de ski de fond

La MRC de Maria-Chapdelaine lance un appel au civisme à l’attention des motoneigistes. La MRC dit avoir constaté une augmentation de motoneigistes empruntant les sentiers dédiés au ski de fond, à la marche et à la raquette.

Selon la publication faite sur Facebook vendredi soir, les motoneigistes endommageraient ainsi des pistes et compromettraient la sécurité des usagers.

Les personnes qui constatent de tels comportements sont invitées à en faire part à la MRC .

À Albanel, la vice-présidente de l'Association des sportifs d'Albanel, Isabelle Maltais, dit voir fréquemment des traces de motoneige sur les sentiers de ski de fond, de raquette ou de vélo à pneus surdimensionnés.

En premier lieu, c'est une question de sécurité. Il faut savoir que voir surgir une motoneige lorsqu'on est en ski ou en fat bike, c'est intimidant, on les entend puis on devient plus ou moins à l'aise , a-t-elle débuté.

Cette situation force les bénévoles à devoir retravailler les sentiers.

Il n'y a pas un sentier ici de fatbike, de raquettes ou de ski qui n'est pas endommagé par le passage ne serait-ce que d'une seule motoneige. Donc nous, par sécurité, on est obligé de refaire le surfaçage parce que le passage d'une motoneige altère les sentiers, même pour le fatbike. On en a encore une cette semaine qui a fait du ravage dans une partie de nos sentiers de fatbike , a poursuivi Isabelle Maltais.

Du côté de la Corporation d'aménagement intégré Racine-Vauvert (CAIRV), à Dolbeau-Mistassini, des traces de motoneige sont parfois visibles dans les sentiers de ski de fond.

Selon le président sortant, Bruno Pelchat, la situation est cependant moins pire cette année en raison du moins gros couvert de neige qui amène un trafic réduit de motoneiges. Malgré tout, il note quand même des dommages, ce qui le déçoit puisque la corporation a déjà de la difficulté à entretenir les sentiers.

Dans les champs aussi

L'Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay-Lac-Sain- Jean se désole de voir que ses membres subissent encore les dommages des motoneigistes téméraires. Avec le faible couvert de neige qui recouvre la région, les dommages risquent d'être plus importants.

À Normandin, le copropriétaire de la Bergerie du Nord, François Potvin, affirme subir des dommages sur ses terres depuis plusieurs années. Il croit que la faible quantité de neige reçue cet hiver pourrait jouer un rôle.

François Potvin est copropriétaire de la Bergerie du Nord à Normandin. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Ça va être à voir en effet au printemps, parce qu'il y a moins de neige qu'à l'habitude, donc il y a moins de couvert, donc les motoneiges vont avoir plus d'impact en effet. Puis il en circule énormément. C'est sûr qu'il ne neige pas beaucoup, donc on voit les traces, les traces restent plus longtemps, dont on en voit énormément. Puis souvent aussi les traces vont attirer les autres traces. Un motoneigiste, quand il voit une trace de motoneige, bien il va la suivre, donc ça augmente en effet les passages , a-t-il mentionné.

Avec les informations de Béatrice Rooney