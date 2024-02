Carton rouge pour Vancouver en raison de la carence d’hôtels d’ici 2026

Un peu plus d’un an avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026, des experts confirment l’analyse économique d’un organisme touristique parue en mars 2023 : Vancouver manquera de chambres d’hôtel pour accueillir les amoureux du ballon rond.

En plus du Mondial 2026, Vancouver est l’hôte des Jeux Invictus en 2025 (le prince Harry et Meghan Markle étaient d’ailleurs, jeudi et vendredi, de passage en Colombie-Britannique) et de la Coupe Grey à l'automne 2024.

Selon l’analyse (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de Destination Vancouver, il faudrait construire 20 000 chambres, dont 10 000 seulement à Vancouver, pour répondre à la demande dans le Grand Vancouver d'ici 2050.

Le ministère du Tourisme affirme par voie de communiqué agir pour combler ce manque, car la Ville et Destination Vancouver sont à la tête d’un groupe de travail qui soutient le développement hôtelier.

Ils discutent des besoins prévus et des développements qui amélioreront la capacité d'accueil des visiteurs.

Plus de 1400 chambres d’hôtel sont actuellement en développement, confirme le ministère du Tourisme. Environ 420 chambres sont actuellement en construction dans trois établissements situés sur les rues Keefer, Robson et West Georgia, à Vancouver, indique de son côté Destination Vancouver.

Or, des experts estiment que les jeux sont faits.

Il faut compter trois ans de construction.

Pour le professeur à la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Tsur Somerville, Vancouver accuse un retard impossible à rattraper.

À moins que les travaux ne soient déjà en cours, il est peu probable que Vancouver voit émerger de nouveaux hôtels d'ici 2026 , constate le professeur.

Si vous envisagez de construire un hôtel, en particulier un hôtel en béton dans un immeuble de grande hauteur au cœur du centre-ville, le long du corridor Broadway, comptez trois ans pour les travaux... ou deux ans, si vous êtes incroyablement rapide.

Le vice-président du groupe Listel Hospitality, une chaîne hôtelière et de restaurants en Colombie-Britannique dont les bureaux sont situés à Vancouver, acquiesce.

John Nicholson ajoute qu’il faut prendre en compte un autre obstacle : le coût du terrain. Le coût du développement est prohibitif, et c'est le défi. Le coût du terrain et tout le reste pour acheter un terrain afin de construire un hôtel sont très difficiles.

Le vice-président, qui est aussi porte-parole de l’hôtel Listel, sur la rue Robson, explique que son établissement ne pourra pas accueillir de visiteurs pendant la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Les 129 chambres sont en cours de réaménagement. Les travaux de construction se dérouleront pendant le Mondial 2026. La date de fin des travaux est estimée d’ici 2028.

Une situation très préoccupante

À l’automne dernier, les conseillers municipaux de Vancouver ont adopté une motion pour étudier la possibilité de modifier la réglementation en matière de zonage. L’idée est de faciliter la construction d'hôtels dans plusieurs quartiers de la ville, selon la conseillère municipale Sarah Kirby-Yung.

Si la Ville a reçu davantage de demandes d'hôtels , la conseillère affiliée au parti ABC n'a pas pu préciser le nombre.

Nous ne serons pas en mesure de répondre à la demande, ce qui est extrêmement préoccupant.

Sarah Kirby-Yung ajoute que la Ville étudie également d'autres options pour accueillir les visiteurs de la Coupe du monde, comme l'utilisation de bateaux de croisière, convertir d'anciens bâtiments en hôtels et assouplir temporairement la réglementation en matière de location à court terme.

Le ministère du Tourisme de la Colombie-Britannique indique que les visiteurs pourront également séjourner dans des hôtels situés en dehors du centre-ville de Vancouver et utiliser les transports en commun pour se rendre à Vancouver.

