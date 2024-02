Semaine de la gentillesse : nourrir son prochain en achetant des repas au resto

Offrir un bon repas à une personne qui souffre d’insécurité alimentaire, n’est-ce pas un acte de gentillesse universel? C’est possible de le faire anonymement dans certains restaurants du nord de Toronto depuis samedi.

Ces restaurateurs de North York, un quartier du nord de Toronto, s’associent à l’occasion de la semaine de la gentillesse, qui a lieu lors de la troisième semaine de février chaque année. Le projet, intitulé Nourish a Neighbour, est une initiative de l’organisme NeighbourLink North York. Et si celle-ci a été lancée à l’occasion de la semaine de la gentillesse, ils comptent continuer le programme bien au-delà.

Les clients des restaurants paient pour leur propre repas et peuvent ensuite faire profiter quelqu'un d'autre en couvrant le coût d'un repas pour une personne dans le besoin. Le reçu est ensuite laissé sur un tableau prévu à cet effet dans le restaurant, et les voisins dans le besoin peuvent venir manger , lit-on dans le communiqué de presse de l’organisme.

L'initiative, intitulée Nourish a Neighbour, est dirigée par l'organisme NeighbourLink North York. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Parfois, on ne sait pas que la personne à côté de soi a besoin d'aide. [Peut-être] qu'elle a perdu son emploi ou qu'on lui a diagnostiqué une maladie ou qu’elle traverse une période difficile, [par exemple]. Il est donc très important de faire quelque chose pour notre communauté. C'est ainsi que nous cohabitons , explique Elizabeth Evans, propriétaire du Yonge Cafe & Bistro qui participe à l'événement.

Or, les organisateurs et les participants au projet s’entendent pour dire que l’insécurité alimentaire est un problème important à Toronto.

Une question d'entraide

Zarene Sepehripour est à l’origine de l’idée : elle a pris contact avec NeighbourLink North York afin de leur suggérer l’initiative. Il y a beaucoup de sans-abri en ce moment dans notre région et beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés , explique-t-elle.

Zarene Sepehripour a eu l'idée de proposer l'initiative à l'organisme NeighbourLink North York. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

J'ai donc pensé à un moyen peu coûteux et peu contraignant d'aider les gens de notre quartier, essentiellement en rassemblant tout le monde pour que nous puissions tous nous entraider.

Sebastian Biasucci, lui, est responsable marketing et événements à NeighbourLink North York. Il s’inquiète particulièrement de la hausse marquée de l’utilisation des banques alimentaires à Toronto.

Sebastian Biasucci est responsable marketing et événements à NeighbourLink North York. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Selon le rapport Who’s Hungry [Qui a faim, traduction libre] préparé par les banques alimentaires Daily Bread et North York Harvest, plus de 2,5 millions de personnes ont utilisé une banque alimentaire torontoise entre avril 2022 et mars 2023. Ce chiffre correspond à une hausse de 51 % par rapport à l’année précédente.

Cette initiative peut contribuer à faire baisser ces chiffres, à faire en sorte qu'il y ait des voisins qui puissent se permettre d'acheter ce repas supplémentaire et à faire en sorte que le voisin qui saute un repas ou qui passe une journée sans manger n'ait plus besoin de le faire.

Pour le moment, trois restaurants ont confirmé leur participation au projet : Another Land Coffee et Woodhouse BBQ en plus du Yonge Cafe & Bistro. Nous espérons que d'autres restaurants de Willowdale, de North York et de toute la ville se diront qu'ils veulent participer à ce projet , affirme M. Biasucci.

Si l’organisme profite de la semaine de la gentillesse pour lancer son projet, d’autres restaurants offrent ce concept depuis des années, par exemple Samaira’s Kitchen, dans le quartier Leslieville et le Twilight Family Restaurant and Bar à Scarborough.

Avec les informations de Sarah Tomlinson