Enquête du coroner sur le décès en 2021 d’un patient à l’Hôpital général de Regina

Le coroner en chef de la Saskatchewan ouvre une enquête publique sur la mort d’un patient à l'Hôpital général de Regina en 2021 à la suite d’un incident impliquant le service de sécurité.

Le matin du 21 septembre 2021, l’homme âgé de 46 ans était d'abord allé à la clinique du sommeil de l'hôpital général de Regina, selon le communiqué du coroner. Ensuite, il a été transféré au service des urgences de l'hôpital en raison de problèmes respiratoires, précise le communiqué.

Plus tard dans l'après-midi, le personnel de sécurité de l'hôpital a tenté de le maîtriser à la suite de ce que le communiqué décrit comme un incident , et il est devenu inconscient.

Le personnel de l'hôpital a tenté de sauver l'homme, mais il est décédé, selon le communiqué.

Le coroner William Davern présidera l'enquête publique qui se tiendra du 18 au 22 mars au Royal Hotel de Regina.

Le coroner en chef peut ouvrir une enquête sur le décès de toute personne. Le but de l'enquête est de déterminer qui est mort, quand, où, la nature du décès et sa cause.

À l'issue de l'enquête, le jury du coroner peut formuler des recommandations afin de prévenir les décès dans des circonstances similaires.