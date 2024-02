Fin des subventions COVID-19, compressions prévues dans un hôpital de Yellowknife

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest planifie des compressions d'emplois et des suppressions de lits à l’hôpital territorial Stanton à Yellowknife, puisque l’aide financière liée à la gestion de la COVID-19 prend fin le 31 mars.

L’ ASTNO était toutefois consciente de la nature temporaire de ces augmentations [de personnel] et a eu recours à des mesures temporaires, telles que des affectations à durée déterminée et des transferts qui s'alignent avec la période d'interruption du financement , écrit dans un courriel David Maguire, un porte-parole de l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (ASTNO).

Selon lui, l'administration espère que le financement fédéral compensera la perte des subventions liées à la COVID-19. Le fédéral a annoncé cette semaine une enveloppe de 36 millions de dollars pour les soins de santé primaire.

Une personne employée de l’ ASTNO au courant de la situation a parlé à CBC/Radio-Canada à condition que son identité ne soit pas divulguée en raison des risques possibles pour son emploi.

Selon cette personne, un poste à temps plein d'infirmière aux urgences, un poste d’infirmière auxiliaire et tous les postes d’aide-infirmière du service de médecine seraient supprimés.

David Maguire affirme de son côté que la fin des subventions liées à la COVID-19 pourrait conduire à la suppression de trois lits dans le service de médecine pour passer de 28 à 25, la fermeture de trois salles d'évaluation au service des urgences, et la perte de deux lits au service des soins intensifs.