Des résidents de Carman se réunissent pour une vigile en l’honneur de victimes de meurtre

Près d'une semaine après la tragédie qui a touché leur municipalité, une centaine de personnes se sont réunies vendredi soir pour une vigile en l'honneur des cinq victimes de meurtre, dont trois enfants, retrouvées près de Carman, au Manitoba.

Des proches des personnes décédées, des résidents de la ville et le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, se sont regroupés près de la maison où l'une des victimes a été retrouvée.

Des fleurs, des bougies et des peluches ont entre autres été déposées sur les lieux pour rendre hommage à Amanda Clearwater, 30 ans, et ses enfants, Bethany, 6 ans, Jayven, 4 ans, et Isabella Manoakeesick, âgée de 2 mois, ainsi qu'à Myah Gratton, 17 ans.

Ryan Howard Manoakeesick est accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe, de ses enfants et de l'adolescente.

Un résident du quartier qui était présent pour la vigile, Gerald Dawydiuk, indique que la communauté de Carman est choquée par les événements.

J'étais surpris quand j'ai vu le cordon policier autour de la maison et quand j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, je me suis dit que c'était incroyable.

M. Dawydiuk confie qu'il était particulièrement touché par la mort des enfants. Je suis vraiment attristé par ces crimes, surtout quand ça touche des enfants qui n'ont rien demandé , lâche-t-il.

Ils n'avaient pas de choix dans tout ça et je crois que plusieurs personnes sont du même avis que moi.

Ouvrir en mode plein écran Une centaine de personnes se sont réunies près d'une semaine après la tragédie qui a touché leur municipalité. Photo : Radio-Canada / Arturo Chang

La députée provinciale de Morden-Winkler, Carrie Hiebert, estime que ces meurtres sont dévastateurs .

En voyant ce qui aurait pu être fait pour éviter cette situation, il faut s'assurer que ça ne puisse pas arriver à d'autres , a-t-elle indiqué, avant la veillée.

Lors de la vigile, le premier ministre Wab Kinew s'est adressé à la foule. Au nom de la province et des gens partout au pays, je veux vous offrir mes condoléances. [...] Parfois, il n'y a tout simplement pas de mots.

Avec les informations d'Arturo Chang