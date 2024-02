Trop de bois utilisé pour chauffer les bâtiments sont issus de sources non renouvelables

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a utilisé trop de bois issu de sources non renouvelables pour chauffer ses bâtiments, selon des documents obtenus par CBC grâce à une demande d’accès à l’information.

Ces documents montrent qu'une large portion du bois utilisé pour chauffer plus de 40 bâtiments provinciaux provient de forêts qui ont été déboisées pour être transformées en logements ou en terres agricoles.

Les 400 pages de documents sont datées de mai 2019 à janvier 2023, soit un moment pendant lequel le gouvernement de Dennis King a choisi d’étendre le nombre de bâtiments chauffés grâce à de la biomasse.

Un rapport en particulier révèle que près de 86 % du bois utilisé par un entrepreneur entre 2015 et 2018 venait des terres converties, c’est-à-dire de zones boisées défrichées pour faire place à des terres agricoles ou à des habitations.

Cela inquiète un membre de la commission provinciale des forêts et Gary Schneider, gérant du projet écologique de la forêt de MacPhail, un organisme sans but lucratif qui protège des zones naturelles.

Selon lui, cette approche ne peut pas être renouvelable car on ne peut pas continuer à défricher la terre . À un moment, vous n’aurez plus rien à couper , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Gary Scheider est également membre de la commission des forêts de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Brittany Spencer

Un courriel de Kate MacQuarrie, la directrice des forêts, de la pêche et de la faune pour le ministère de l'Environnement, daté de 2021, fait écho aux inquiétudes de Gary Schneider.

L'initiative de la province en matière de biomasse rend la conversion des terres forestières à l'agriculture plus économiquement viable pour les propriétaires terriens , écrit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Kate MacQuarrie, directrice de la forêt, de la pêche et de la faune pour le ministère de l’Environnement de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : (Tony Davis/CBC)

Elle avait également prédit que l’inventaire des forêts ferait état d’une baisse du total des zones forestières sur l’Île-du-Prince-Édouard et que les critiques pointeraient du doigt la conversion du bois en biomasse pour le chauffage comme un facteur contribuant à cette diminution.

L’inventaire, publié en décembre dernier, faisait état d’une baisse d’1,7 % des zones forestières entre 2010 et 2020.

Au cours de cette période, 45 % de la déforestation a été causée par le défrichement. Le rapport recommande de limiter la conversion des terres à l'avenir afin de protéger les forêts de l'Île-du-Prince-Édouard.

Promesse de n'utiliser que du bois durable

Quand le gouvernement libéral de Robert Ghiz a commencé à utiliser la biomasse pour chauffer les bâtiments provinciaux en 2008, le but était de réduire leur dépendance au mazout. La promesse derrière cette transition était de n’utiliser que du bois récolté de manière durable.

Onze ans plus tard, quand Dennis King a décidé d’étendre le programme, un entrepreneur avait assuré que tout le bois provenait de sources durables. Gary Schneider s'en est offusqué et a demandé aux fonctionnaires de prouver que c'était vrai.

Les documents obtenus par CBC montrent que ce n’était pas le cas.

Ouvrir en mode plein écran La biomasse est brûlée, ce qui crée de l'énergie nécessaire à chauffer les bâtiments. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur les matières premières qui composent la biomasse , a écrit Kate MacQuarrie dans un courriel d'octobre 2019.

Peu de temps après, les membres du gouvernement et de l'industrie impliqués dans la biomasse se sont vus demander d’arrêter de dire que le bois provenait de sources durables.

Un rapport de la Commission des forêts a récemment souligné que la province n'a même pas de définition claire de ce qu'elle entend par bois récolté de manière durable , et a appelé à ce que cela change.

Un entrepreneur ne voit pas où est le problème

Wood4Heating est l’une des quatre sociétés qui fournit de la biomasse destinée au chauffage des bâtiments provinciaux. Il s’agit de la seule entreprise qui a accepté une entrevue.

Elle permet de chauffer 20 bâtiments de l’île. Le président de l’entreprise, Detlev Elsner, assure n’utiliser que le bois de rebut qui ne peut pas servir à autre chose qu’à la biomasse.

Selon lui, il est possible que Wood4Heating soit l'entrepreneur qui a tiré 86 % de son bois du défrichement entre 2015 et 2018. Il ne voit pas en quoi cela est un problème.

Il explique que si les sociétés comme la sienne n’utilisent pas le bois, les propriétaires fonciers vont obtenir un permis pour le faire brûler, ce qui causerait plus de gaz à effet de serre que les machines qui brûlent la biomasse pour le chauffage.

Des améliorations

Depuis 2019, les contrats provinciaux de biomasse prévoient une limite de 20 % pour le bois provenant de terres défrichées pour l'agriculture. Detlev Elsner n'est pas d'accord avec cette limite, estimant que le bois devrait être utilisé pour fournir de l'énergie s'il est disponible.

Les documents montrent qu'il y a eu quelques améliorations à l'île. Dans un courriel de janvier 2023, le nouveau vérificateur forestier de l'Île-du-Prince-Édouard a estimé qu'environ la moitié du bois utilisé en 2021 provenait de sources durables, bien qu'au moins un tiers du bois provienne encore de forêts défrichées pour fournir des terres à l'agriculture ou à l'habitation.

Le ministère n'a pas souhaité accorder d'entrevue et a envoyé à la place une déclaration écrite à CBC News. Selon le ministère, 47 bâtiments sont désormais chauffés à la biomasse, et qu'il n'y a pas eu d'ajout tant que les questions de traçabilité et de durabilité n'ont pas été résolues.

Toujours selon le ministère, des fonctionnaires examinent les contrats existants pour voir s'il était possible de standardiser les exigences en matière de développement durable.