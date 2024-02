Des centaines de manifestants débarquent sur la colline du Parlement

Deux ans après le coup d’envoi de l’opération policière qui a mis fin au convoi des camionneurs, quelques centaines de manifestants ont convergé, samedi dès 11 h, sur la colline du Parlement pour, entre autres, souligner l’événement.

La plupart des manifestants brandissent fièrement un drapeau canadien ou une pancarte contenant un message de revendication, le tout dans une atmosphère festive.

Des manifestants sont sur place pour faire référence au convoi des camionneurs de l’hiver 2022, dont le carburant principal était de protester contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 et de faire part de leur insatisfaction à l’égard du gouvernement de Justin Trudeau.

Les manifestants appuient diverses causes, mais la base du convoi des camionneurs de 2022 demeure. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Depuis, le mouvement « liberté » a évolué, comme l’explique un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité récemment publié. Les manifestants ont redirigé leur message vers d’autres causes. Ils s’opposent notamment maintenant à la communauté LGBTQ +, au communisme et à l’augmentation perçue du contrôle mondial exercé sur la Canada par des institutions internationales, comme les Nations unies et le Forum économique mondial, peut-on lire dans le rapport.

Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Je suis convaincu que si vous demandez aux gens [pourquoi ils sont ici], vous aurez des centaines de raisons différentes , a dit l’un des organisateurs de la manifestation, Chris Dacey.

Les organisateurs, Derek Noonan et Chris Dacey, lors d'une conférence de presse vendredi. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Pendant que la manifestation prenait forme samedi matin, les agents du Service de police d’Ottawa (SPO) et du Service de protection parlementaire (SPP) n’ont pas mis de temps à assurer leur présence sur la colline du Parlement.

Cette manifestation a quelques impacts sur la circulation au centre-ville d’Ottawa. La rue Metcalfe est notamment fermée entre la rue Queen et la rue Wellington.

Au cours des derniers jours, le SPO et le SPP n’ont pas voulu dévoiler davantage leur stratégie, se limitant à dire qu’ils sont bien au fait de l’organisation d’une manifestation par le biais des réseaux sociaux.

Depuis le convoi des camionneurs en 2022, le mouvement «liberté» a beaucoup évolué, comme l'a constaté le Service canadien du renseignement de sécurité. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Largement critiquée pour sa gestion du convoi des camionneurs à l’hiver 2022, la police d’Ottawa s’est depuis adaptée. Que ce soit aux différents convois de motocyclistes ou aux célébrations le jour de la fête du Canada, les policiers sont parvenus à contrôler les manifestations et à éviter qu’elles ne s’étendent sur trois longues semaines, comme ce fut le cas à l’hiver 2022 où le gouvernement canadien a fini par invoquer la Loi sur les mesures d’urgence.

À cet égard, la Commission sur l’état d’urgence a tranché en février 2023 qu’il était approprié de recourir à la Loi. Mais depuis, la Cour fédérale a déclaré le mois dernier qu’il était déraisonnable de l’avoir fait, ce qui a eu pour effet de revigorer beaucoup d’opposants, dont Chris Dacey, l’un des organisateurs de la manifestation de samedi.