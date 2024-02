Des quadistes échappent à la noyade au lac Magog

Des conducteurs de VTT l'ont échappé bel vendredi soir à Magog alors que leurs véhicules ont sombré dans le lac Magog, dans le secteur de Venise. Mais plus de peur que de mal. Ils ont réussi à s'extirper de l'eau avant l'arrivée des secours.

C'est un résident du secteur, Sylvain Fontaine, qui a appelé le 911. Nous, on est à l'autre extrémité du lac, près de l'embouchure de la rivière Magog et on est dans un secteur qui est toujours dangereux , explique-t-il à Radio-Canada.

Vers 20 h, on était assis dans le salon en train d'écouter la télé. Et là, je vois des lumières s'en venir dans le milieu du lac. Quand ça arrive, on est quasiment certains que les gens vont couler s'il ne virent pas de bord , poursuit-il. Avec la rivière qui fait beaucoup de courant, ça ne gèle pas toujours très fort en avant de chez nous.

Presque tous les deux ans, il y a un incident en avant de chez nous.

Quelques minutes plus tard, les véhicules sombrent dans le lac. À l'arrivée des secours, les quadistes avaient réussi à sortir de l'eau. Ils ont pu aller dans une résidence au bord du lac , souligne Sylvain Fontaine.

La Ville de Magog confirme par ailleurs que les pompiers ne sont pas intervenus une fois arrivés sur place. Aucun blessé n'est donc à déplorer. Mais la Ville de Magog insiste que la prudence reste de mise sur les lacs en hiver. Plus de détails à venir...