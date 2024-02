Contamination au mercure : le centre se fait attendre, Grassy Narrows s’impatiente

Le chef de la Première Nation de Grassy Narrows presse Ottawa de garder sa promesse de construire le centre de soins pour les personnes souffrant d’un empoisonnement au mercure promis depuis longtemps à la communauté du nord de l'Ontario, toujours proie à des retards liés à l'incertitude entourant le financement du fédéral.

Huit mois se sont écoulés depuis que la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a promis de trouver les fonds supplémentaires dont le chef Rudy Turtle a besoin pour commencer les travaux. Le centre a dû faire face à d'importants dépassements de coûts après la pandémie de COVID-19.

Nerveux et frustré, Rudy Turtle exhorte le premier ministre Justin Trudeau à tenir sa promesse faite il y a plus de quatre ans aux habitants de Grassy Narrows.

Nous attendons toujours , déplore-t-il.

Les gens sont impatients d'avoir ce centre de traitement. Ils n'arrêtent pas de me demander : ''Quand sera-t-il construit ?'' Nous leur répondons que nous attendons toujours des fonds. Ils ne sont pas contents, et ils commencent à croire qu’il ne sera peut-être jamais construit.

La communauté se trouve à environ 90 kilomètres au nord de Kenora, en Ontario. Dans les années 1960 et 1970, une usine chimique située en amont a déversé environ neuf tonnes de mercure dans le réseau hydrographique English-Wabigoon, ce qui a eu des répercussions sur les membres de la Première Nation de Grassy Narrows et des Nations indépendantes Wabaseemoong.

Le mercure persiste dans la chaîne alimentaire et s'accumule en plus grandes quantités au fur et à mesure que les organismes mangent d'autres organismes. Les poissons de la rivière, dont les habitants de Grassy Narrows dépendent pour leur alimentation, ont été contaminés.

Le chef de la Première Nation de Grassy Narrows presse Ottawa d'en faire plus pour que commencent les travaux de construction du centre de traitement à l'empoisonnement au mercure, promis en 2017. (Photo d'archives)

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'empoisonnement au mercure peut avoir des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire.

Le gouvernement Trudeau a d'abord promis d'aider à construire le centre en 2017.

Une promesse de longue date

Lors du débat des chefs de l'élection de 2019, Trudeau a promis d'aller de l'avant sur la construction du centre de traitement, affirmant que l'argent n'est pas un problème .

Il a dit cela devant tout le pays lors du débat des chefs, et il semble que ses paroles ne soient pas vraies , se désole le chef de Grassy Narrows.

En 2020, les libéraux se sont engagés à consacrer 19,5 millions de dollars à la conception et à la construction du centre de soins. Un an plus tard, il promet 68,9 millions de dollars dédiés à son fonctionnement et son entretien.

Depuis, le prix initial de la construction du centre a gonflé à 81,6 millions de dollars. Mme Hajdu a attribué ces dépassements de coûts à l'impact de la pandémie de coronavirus et à la nature spécialisée de la conception de l'installation.

En juin 2023, elle a déclaré qu'elle avait besoin d'une autorisation spéciale pour investir davantage dans le projet et qu'elle devait travailler avec le ministère des Finances et le Conseil du Trésor pour l'obtenir.

Pour des raisons de confidentialité, ni Services aux Autochtones Canada ni le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ne veulent présentement discuter de cette demande ni confirmer si elle a été formulée.

L'ordre du jour du Conseil du Trésor et les soumissions qui y sont présentées sont des documents du cabinet et des renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi , écrit la porte-parole de Services aux Autochtones Canada, Jennifer Cooper, dans un communiqué.

Par conséquent, Indigenous Services Canada ne peut pas répondre à ces questions , conclut-elle.

Un projet prioritaire pour Ottawa

La députée néo-démocrate Niki Ashton estime que la position du gouvernement est déconcertante, préoccupante et insuffisante.

Ce n’est ni de la réconciliation ni de la guérison, déclare-t-elle. C'est tout le contraire.

Une rencontre avec Mme Hajdu, en décembre dernier, n'a pas non plus permis au chef Rudy Turtle d'y voir plus clair.

La députée néo-démocrate Niki Ashton se dit confuse et préoccupée par les retards entourant la construction du centre. (Photo d'archives)

Elle n'avait pas l'air de savoir ce qui se passait, indique-t-il. Elle a indiqué qu'elle allait continuer à travailler sur ce dossier et qu'elle allait faire une présentation au premier ministre.

Mme Hajdu n'était pas disponible pour une entrevue.Le bureau du premier ministre n'a pas répondu directement, préférant s'en remettre à la déclaration de Services aux Autochtones Canada.

Selon la déclaration du ministère, le département travaille en collaboration avec Grassy Narrows afin de trouver une solution de financement qui soutiendra la guérison et le rétablissement de la communauté en permettant la construction de l'installation.

Services aux Autochtones Canada reconnaît l'urgence du centre de soins d’empoisonnement au mercure et ce projet reste une priorité pour le département , assure Mme Cooper dans son communiqué.

