Retour de la Fête d’hiver : Guérin célèbre son passé de bûcheron

La Fête d’hiver de Guérin propose samedi des compétitions de godendart, de cordage de pitounes et de tirage de billots de bois, une façon d'honorer le passé de bûcheron des cultivateurs du coin.

Gérard Beaupré, l’un des organisateurs, désirait redéfinir l’événement, absent depuis 2021 en raison de la pandémie. Les motoneiges ont été remisées. Et les traditionnelles randonnées sur le dos de ces appareils ont été remplacées par des activités pour aider les familles à renouer avec le passé forestier de leurs ancêtres.

Dans le temps, chaque cultivateur était bûcheron, explique le retraité. Ils allaient chercher de la pitoune durant l’hiver et ils bûchaient sur leurs terres pour faire plus d’argent [...] On veut faire connaître aux jeunes c’était quoi.

Ouvrir en mode plein écran La Fête d'hiver du village de Guérin est de retour après quatre ans d'absence en raison de la pandémie. Photo : Gracieuseté de Jessica Aumond-Beaupré

Les quelque 300 participants attendus pourront notamment participer à une compétition de godendart, cette longue scie qui s'emploie à deux pour abattre les arbres.

À cette activité s’ajoute un triathlon à caractère forestier, à compléter en équipe.

C’est ouvert à tout le monde. Hommes, femmes et jeunes et moins jeunes. Après le sciage de godendart, il va y avoir du cordage de pitounes. Le triathlon se termine avec les participants attelés comme des chevaux et qui devront tirer des billots sur une dizaine de mètres.

La Fête d’hiver de Guérin commence samedi après-midi et se poursuit jusqu’en soirée au centre communautaire.

D'autres activités pour la famille sont prévues à l’intérieur et à l’extérieur, comme des glissades, de la tire sur la neige, des feux extérieurs pour se garder au chaud ainsi qu'un souper spaghetti.