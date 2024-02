Le CN et le CPKC demandent une conciliation dans les négociations avec les Teamsters

Le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City affirment tous deux avoir déposé des demandes de conciliation dans le cadre des négociations collectives en cours avec la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada.

Vendredi, le syndicat s'est dit surpris par ces requêtes, ajoutant qu'il travaille activement pour répondre à ces avis et fournira bientôt de nouvelles mises à jour aux membres.

Aujourd'hui, nous avons appris que CN et CPKC ont déposé un avis de différend auprès du Service fédéral de médiation et de conciliation dans le cadre du processus de négociation, un développement qui nous a pris par surprise.

Le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC), affirme dans un communiqué de presse qu'il négocie depuis septembre, mais que les positions du CPKC et des dirigeants syndicaux restent inconciliables .

Le CPKC a proposé une entente juste et équilibrée assortie d’augmentations en matière de salaire et d’avantages sociaux, d’une meilleure prévisibilité des horaires de travail et d’une amélioration de la qualité de vie pour ses employés , précise le communiqué de l’entreprise située à Calgary.

Négociations sur les périodes de repos

Le syndicat affirme que CPKC veut imposer d'importantes modifications aux conventions collectives, concernant notamment les Règles sur les droits et les périodes de repos.

Il semble que l'objectif de la Société soit d'éliminer toutes les dispositions contenues dans notre convention collective actuelle qui se rapportent au repos et aux congés en échange du DRPR , faisait remarquer la mise à jour du syndicat, publiée sur son site Internet le 22 septembre 2023.

L'entreprise signale que les négociations portent sur deux conventions collectives représentant environ 3280 travailleurs à travers le Canada. Les deux conventions collectives ont expiré fin 2023, mais resteront en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu, souligne CPKC .

La dernière rencontre entre le syndicat et l'entreprise a eu lieu le 2 février 2024.

Le CN a des positions fermes selon le CFTC

Le CN , établi à Montréal, indique pour sa part que ces négociations se font au nom d'environ 6000 travailleurs à travers le pays, des chefs de train, chefs de train stagiaires, coordonnateurs de formation des trains et mécaniciens de locomotive.

Il soutient dans un communiqué que le CN propose une modernisation de son modèle de rémunération pour tenir compte de récents changements réglementaires qui ont mis à l'épreuve la disponibilité des équipes.

Le CN dit croire qu'il est possible d'arriver à un accord au moyen du processus de négociation collective et reste déterminé à collaborer avec la CFTC pour conclure une entente .

Le 14 décembre 2023, le CFTC a indiqué dans la mise à jour de la deuxième rencontre du comité de négociation que le CN restait ferme dans sa volonté d'apporter des changements drastiques à nos conventions collectives actuelles .

Les revendications portent sur l'amélioration des conditions de travail, des augmentations de salaire et des avantages sociaux pour lutter contre la hausse du coût de la vie .

Avec des informations de La Presse canadienne