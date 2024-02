Défaite des Marquis de Jonquière à Thetford Mines

Les Marquis de Jonquière ont été défaits, samedi soir, par l'Assurancia à Thetford Mines dans un match de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). L'équipe de Chaudière-Appalaches a eu le dessus par la marque de 5-3 dans une partie plutôt serrée.

Le match a eu lieu au Centre Mario-Gosselin devant 1314 spectateurs.

C'est l'Assurancia qui a ouvert la marque vers la fin de la première période. La formation jonquiéroise ne s'est toutefois pas laissé faire et a compté à deux reprises durant le deuxième vingt minutes, tout comme l'équipe adverse. Elle n'a toutefois pas réussi à prendre l'avantage lors de la dernière période. Les Thetfordois ont complété la marque dans un filet désert.

L'entraîneur-chef des Marquis, Bob Desjardins, est toutefois satisfait de la performance de ses joueurs.

On jouait contre une équipe qui était complète, aucune blessure, aucune suspension. Nous, de ces temps-ci, on a souvent des alignements qui ne sont peut-être pas à 100 %. Alors, on est satisfait de la performance d'hier. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux, un meilleur sort. Mais la beauté de la chose c'est qu'on peut se reprendre ce soir à la maison , a annoncé Bob Desjardins.

Ouvrir en mode plein écran L’entraîneur-chef et directeur général des Marquis Bob Desjardins Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Jonquière vient actuellement au cinquième rang sur six équipes. Le club saguenéen affiche 30 points après 28 matchs. Ils ne sont cependant qu’à quatre points de l’Assurancia, qu'ils avaient la chance de rejoindre vendredi soir.

Publicité

Pour la 3e position

Les Marquis seront de retour sur la glace du Palais des Sports, à Jonquière, dès 19 h 30, contre les 3L de Rivière-du-Loup.

C'est sûr qu'on aimerait avoir plus de stabilité, mais on a tellement de blessés, puis on roule avec les coups présentement. On a eu des blessés et quelques suspensions, des gars absents à cause de leur travail ou peu importe. Alors on roule avec les coups, mais on est encore là où on voulait être. Notre objectif était de finir dans les trois premiers, puis si on gagne notre match ce soir, on tombe en 3e position , a calculé l’entraîneur-chef et directeur général.

Avec les informations de Marie-Michèle Bourassa