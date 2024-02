Vincent Lavallée, champion de la plus belle barbe naturelle, remet son titre en jeu

Vincent Lavallée va de nouveau tenter d’impressionner les juges du concours du barbu, au Festival du Voyageur, le samedi 24 février. L’année dernière, il l’avait emporté dans la catégorie « barbe voyageur », qui récompense la plus belle pilosité faciale au naturel.

Le cou de Vincent Lavallée est caché derrière 31 cm (12 pouces) de poils de barbe. À 48 ans, le natif et résident de Saint-Laurent est père de quatre enfants et employé d’une entreprise de nettoyage de conduits d'aération à Winnipeg.

Dans son emploi du temps chargé, il trouve le temps de se rendre au barbershop Hunter & Gunn, à Winnipeg, afin de répondre à un rendez-vous donné par Radio-Canada.

Autour des clients coiffés et rasés de près, il dit qu'il s’occupe lui-même de sa barbe. Il n’utilise ni crème ni huile ni aucun produit d’hydratation pour son entretien. Le secret de sa routine est plus rudimentaire.

Je me lève, je prends une douche, je lave ma barbe avec du shampoing et je vais à l’ouvrage.

Le barbu a néanmoins une astuce : il a toujours un petit peigne dans sa poche pour avoir une pilosité toujours impeccable.

Vincent Lavallée a toujours un peigne sur lui pour sa barbe. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Il se rend aussi chez le coiffeur, mais uniquement pour les cheveux. J’y vais chaque trois ou quatre semaines. À part ça, juste pour donner un coup de rasoir sur les bords [de la barbe], juste pour garder ça drette. Sinon, je rase au-dessus des joues moi-même.

15 ans pour cultiver sa barbe

Sa première participation date d’il y a 10 ans, en 2014. Cinq ans plus tôt, Vincent Lavallée avait décidé d’arrêter de se raser la barbe. Aujourd’hui, ça reste de cette longueur , remarque-t-il.

Il dit qu'il a commencé à se laisser pousser la barbe, juste pour essayer . Il a toujours continué. Depuis ce temps-là j’ai toujours aimé ça, le monde m’encourage, j’ai de bons compliments.

Ses enfants de 15, 17, 18 et 26 ans l’ont toujours connu avec une barbe. Si j’étais pour couper ma barbe, ça ne leur plairait pas , dit-il en riant.

Je trouve que ça paraît bien avec une barbe, et puis l’hiver, je n’ai pas froid aux joues

Vincent Lavallée ne connaît pas les raisons de sa victoire l’année passée. Je ne suis pas certain, c’était juste l’atmosphère, je pense, j’étais favori, je pense que c’est pour ça.

Jugés sur la longueur et l’épaisseur

Le champion en titre de la catégorie barbe voyageur se présentera serein devant les juges du concours.

Vincent Lavallée le sait, la taille n'est pas tout. Une année, c’était la longueur qui gagnait, l’année d’après, c’était comment épais la barbe était. Je pense que ça dépend des juges plutôt, parce que ça change chaque année.

Vincent Lavallée pense que sa barbe peut impressionner le jury par son épaisseur. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Du côté du règlement, les consignes sont strictes. On n’est pas supposé mettre rien dans la barbe, pas de produit , souligne Vincent Lavallée.

Cette année, il pense que l'épaisseur de sa barbe va le faire gagner.