Dans le centre-ouest du Nouveau-Brunswick, entre Florenceville et Hartland, une soixantaine de personnes vivent déconnectées de la société moderne, sans eau courante.

Ces résidents vivent dans les Appalaches au milieu de la nature et on recrée une communauté autonome, celle de Knowlesville.

Pour l’électricité, ils la produisent grâce à des panneaux solaires installés sur le toit de leurs maisons construites sans fondation, avec des bottes de paille et du plâtre.

Les résidents ont accès à l'électricité via des panneaux solaires installées sur les maisons. Photo : Radio-Canada / Xavier Lord-Giroux

Pour l’eau, les résidents doivent aller se servir dans un puits via une pompe.

Le bois sert à chauffer les maisons.

Une vingtaine de maisons sont installées dans la communauté autonome de Knowlesville. Photo : Radio-Canada / Xavier Lord-Giroux

La communauté dispose également d’une école installée dans une ancienne église désacralisée. Une trentaine d’enfants, de 3 à 14 ans, la fréquentent.

C'est un comité parents qui se charge de la mise en place du cursus scolaire, inspiré par le programme d’apprentissage à la maison du Nouveau-Brunswick.

Vivre en marge de la société : le choix des habitants de Knowlesville au N.-B. L'heure de pointe - Acadie. Durée de 12 minutes 59 secondes

Pour la suite de leur scolarité, les adolescents vont à l’école secondaire Carleton à Florenceville.

Il n'y a pas de clôture. Les enfants ont le droit d’aller dans la forêt. [...] On les laisse explorer , explique Michelle Thibault, maman d’une élève.

Ici, pas de notes pour évaluer les élèves. Une philosophie qui semble convenir à Louane, la fille de Michelle Thibault qui a été scolarisée dans le secteur public où elle s’y épanouissait également, selon sa mère.

Louane Thibault et Paya Caissie-Ooms sont élèves à l'école de Knowlesville. Photo : Radio-Canada / Xavier Lord-Giroux

J’aime plus l’école ici. On fait plus des affaires comme nature, beaucoup d’affaires dehors, on a plus comme de liberté , explique Louane.

Des parents bénévoles se chargent du repas du midi.

Tegan Wong-Daugherty est la directrice de l’école et professeure. C'est aussi elle qui a fondé la communauté avec son mari, Leland, il y a 25 ans. Ils ont élevé leurs quatre enfants ici.

La directrice de l'école de Knowlesville, Tegan Wong-Daugherty et Michelle Thibault, parent d'une élève. Photo : Radio-Canada / Xavier Lord-Giroux

Démystifier ce style de vie, une vidéo à la fois

Par le biais des réseaux sociaux, Michelle Thibault fait découvrir son mode de vie au sein de la communauté qu’elle a adopté depuis quatre ans.

La seule chose qui m’inquiétait [avant d’emménager], c’était de ne pas avoir d’eau courante. J’avais peur de ne pas réussir à m’adapter. Finalement ça s’est fait tout seul, je vais pomper mon eau et c’est ça , explique-t-elle.

Sur ses vidéos TikTok, elle cherche à déconstruire les normalités et les idées reçues.

À cause de mon style de vie, [les gens] pensent que je veux retourner en arrière, en 1600. Je veux vraiment pas revenir en arrière. Dans le temps, les sorcières, il les brûlaient. J’adore la liberté qu’on a en 2024, l’ouverture des gens, qu’on peut vivre comme on veut , poursuit celle qui est originaire d’Edmundston.

Michelle Thibault vit dans la communauté de Knowlesville depuis quatre ans. Photo : Radio-Canada / Xavier Lord-Giroux

Elle écarte aussi les accusations d’être une secte. Elle explique que Tegan et Leland Wong-Daugherty, qui sont à l’origine de la communauté de Knowlesville, sont des mentors et non des leaders dans la vie du groupe.

Mais ils dictent à personne quoi faire donc c’est sûr que c’est pas une secte. Des gens me disent que je suis amish. Je suis une femme gay qui a eu son enfant par insémination. Ils auraient refusé mon CV! , s’amuse l’ancienne enseignante qui explique n'avoir jamais été aussi heureuse que depuis qu’elle vit à Knowlesville dans cette communauté très soudée.

D’après un reportage de Xavier Lord-Giroux