Un homme dans la trentaine abattu dans la Petite Italie, à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur un meurtre survenu au cours de la nuit de vendredi à samedi dans le secteur de la Petite Italie, à Montréal.

Les services d'urgence ont été alertés par plusieurs appels au 911, vers 0 h 15, samedi, concernant plusieurs coups de feu entendus près de l'intersection des rues Bellechasse et Saint-Denis.

À l'arrivée des policiers, ceux-ci ont trouvé un homme grièvement blessé, étendu sur la chaussée.

Il s'agit d'un homme dans la trentaine exposant des blessures par balles. Des manœuvres de réanimation sont débutées par les policiers. Malheureusement, le décès est constaté sur les lieux , a raconté l'agente Sabrina Gauthier, porte-parole du SPVM .

Le meurtre survenu peu après minuit non loin de l'intersection des rues Bellechasse et Saint-Denis.

Il n'y a pas eu d'arrestations dans l'immédiat. Les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers.

Plusieurs douilles ont été trouvées au sol, non loin des lieux. Un périmètre de sécurité a été érigé et la rue Bellechasse demeurera fermée à la circulation pour la nuit et la matinée , a précisé l'agente Gauthier.

Des enquêteurs de la Section des crimes majeurs du SPVM ainsi que des techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur les lieux.

Ils tenteront d'éclaircir les circonstances entourant cet évènement en procédant à l'analyse de la scène , a souligné la porte-parole du SPVM tout en précisant que des témoins devaient être rencontrés et que les enquêteurs devaient aussi visionner des images captées par des caméras de surveillance.