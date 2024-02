L'équipe du défunt opposant russe Alexeï Navalny a affirmé samedi que son corps n'était pas à la morgue de la ville arctique de Salekhard où les autorités carcérales ont pourtant envoyé sa mère.

L'avocat d'Alexeï et sa mère sont arrivés à la morgue de Salekhard. Elle était fermée, alors que la colonie [pénitentiaire] avait assuré qu'elle fonctionnait et que le corps de Navalny s'y trouvait. L'avocat a appelé le numéro de téléphone indiqué sur la porte. On lui a dit qu'il était le septième à appeler aujourd'hui et que le corps d'Alexeï n'était pas à la morgue , a indiqué sur X (ex-Twitter), la porte-parole de l'opposant Kira Iarmich.

Un employé de la colonie avait pourtant déclaré que le corps d'Alexeï Navalny se trouvait à Salekhard , une ville de la région de l'Arctique russe où se situait sa prison, et avait été emporté par des enquêteurs pour effectuer des "recherches" , avait écrit plus tôt en journée Mme Iarmich.

Nous demandons à ce que le corps d'Alexeï Navalny soit immédiatement remis à sa famille.

Sa mort est intervenue le 16 février à 14 h 17 heure locale, selon le document officiel remis à la mère d'Alexeï , avait-elle précisé.

Les autorités carcérales se sont bornées jusqu'ici à dire que l'opposant numéro un à Vladimir Poutine était mort après un malaise, assurant que tout avait été fait pour tenter de le réanimer.

177 arrestations

Une quinzaine de personnes ont été arrêtées samedi à la mi-journée par la police russe lors d'un rassemblement à Moscou à la mémoire de l'opposant Alexeï Navalny, a indiqué le média indépendant russe Sota.

Selon des vidéos diffusées sur le compte Telegram de ce média, les policiers, masqués, ont interpellé sans ménagement plus de 15 personnes venues déposer des fleurs sur un monument à la mémoire de victimes des répressions politiques soviétiques dans le centre de la capitale russe. Peu après, des journalistes de l' AFP ont été témoins d'une nouvelle arrestation.

Au moins 177 personnes ont été arrêtées vendredi et samedi lors de plusieurs rassemblements similaires dans des villes de Russie, selon un décompte de l' ONG spécialisée OVD-Info.

Les autorités russes ont mis en garde les Russes contre toute manifestation.

La place où se trouve le monument était encerclée à la mi-journée par les forces de l'ordre qui ne laissaient pas les badauds approcher. Des fleurs étaient posées en revanche dans la neige sur un trottoir des alentours.

Au moins 177 personnes ont été arrêtées vendredi et samedi lors de plusieurs rassemblements dans des villes de Russie dont ici à Saint-Pétersbourg.

Plus tôt, un journaliste de l' AFP avait vu des dizaines de Moscovites déposer des fleurs, dans le calme et le silence, au pied de l'ouvrage, appelé le mur de deuil près de l'avenue Sakharov, traditionnel lieu de rassemblements de l'opposition et artère portant le nom d'un célèbre dissident soviétique.

Des dizaines de policiers avaient été déployés, ainsi que des fourgons cellulaires.

Vendredi soir, des centaines de Russes étaient déjà venues déposer des fleurs devant un autre monument consacré aux victimes du Goulag, la pierre de Solovki, sur la place de Loubianka, près du siège du FSB, le service fédéral de sécurité russe.