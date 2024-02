Hockey universitaire féminin : les Tommies éliminent les Aigles Bleues

Un but de Jacey Dane à la 7e minute de jeu a permis aux Tommies de Saint-Thomas de vaincre les Aigles Bleues de l'Université de Moncton par la marque de 1 à 0, vendredi soir, à l'aréna J.-Louis Lévesque. STU élimine le Bleu et Or en deux parties et passe en demi-finale du hockey universitaire féminin de l'Atlantique.

Malgré de nombreux efforts, les Aigles ont été blanchis pour une deuxième fois de suite dans la série, mettant fin subitement à la saison.

Je pense que, ce soir, on aurait mérité mieux , lance l'entraîneur-chef des Aigles Bleues, Marc-André Côté.

Ouvrir en mode plein écran Les Tommies célèbrent leur victoire contre l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / François Le Blac

Le match s'est joué en deux temps.

Tout d'abord, pendant 8 minutes, les Tommies de Saint-Thomas ( STU ) ont complètement dominé les Aigles Bleues. L'Université de Moncton ( U de M ) n'avait qu'un seul tir au but, contre 6 pour les visiteurs, qui ont marqué leur unique filet à ce moment.

Puis, les Tommies se sont repliés en défense, alors que le Bleu et Or s'est finalement mis en marche en prenant d'assaut le territoire adverse avec de nombreux lancers.

Ouvrir en mode plein écran Katie Sweeney signe son 4e blanchissage consécutif, avec STU. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Mais Moncton s'est buté à la gardienne Katie Sweeney, qui a refusé d'obtempérer en repoussant les 35 offrandes dirigées sur elle. La cerbère signait ainsi son quatrième blanchissage de suite.

Je pense qu'il y avait de la nervosité, il y avait beaucoup de monde dans le building , analyse Marc-André Côté. Elles étaient nerveuses, elles voulaient trop bien faire, on ne peut pas leur en vouloir.

On a donné le meilleur de nous-même , déclare la capitaine, Isadora Quirion. Des fois, le résultat ne vient pas avec [nos efforts], c'est décevant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé.

Ouvrir en mode plein écran Dans les derniers instants du match, Marc-André Côté donne ses instructions pour tenter d'égaler le pointage. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

On a travaillé très fort, mais on n'a pas été chanceuse , ajoute Émilie Lalancette, défenseuse.

Il y avait 460 personnes sur place, une des meilleures foules de la saison pour l'équipe féminine de hockey.

C'était beau à voir et ça nous a donné du feu pour persévérer. Quand le monde chantait et criait, c'était le fun , se réjouit Émilie Lalancette.

La 25e saison de l'histoire du programme de hockey féminin de l'Université de Moncton prend fin sur une défaite. Mais, avec la passion démontrée par les joueuses et le personnel, on constate que beaucoup de chemin a été parcouru depuis les premiers jours de l'équipe, en 1998-99.

Une page se tourne pour les grand-mères

Cette défaite signifie aussi la fin du parcours universitaire pour au moins quatre joueuses des Aigles Bleues : la gardienne Audrey Berthiaume, la capitaine Isadora Quirion ainsi que les défenseuses Émilie Lalancette et Cassandra Call.

Ce quatuor est surnommé : le groupe des grand-mères !

Ouvrir en mode plein écran Les Aigles Bleues tentaient de se consoler après la défaite crève-coeur contre Saint-Thomas. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Un nuage de tristesse flottait donc autour du vestiaire des Aigles. Les yeux étaient rouges alors que les joueuses s'apprêtaient à enlever leur gilet bleu pour une dernière fois.

Ce n'était pas supposé de se finir aujourd'hui, dit Call, la voix empreinte d'émotions. Mais on peut sourire : on a tout donné.

Oui, il y a des yeux rouges, surtout pour nous, le groupe des grand-mères : on a pas mal pleuré et ce n'est pas fini , avoue Lalancette.

Elle et sa coéquipière, Cassandra Call, sont originaires de l'Ontario. Elles ont vécu la saison annulée par la pandémie de COVID-19. Au lieu des cinq années habituelles d'une carrière universitaire, les Franco-ontariennes en ont joué six.

C'était dur de ne pas avoir de famille ici, on était à 10-12 heures de route de la maison. Mais j'ai vite appris que les Aigles Bleues, c'est une famille.

Émilie Lalancette ajoute que c'étaient les six meilleures années de sa vie. Isadora Quirion avait l'œil humide, la voix étranglée par la tristesse du moment.

J'ai été ici longtemps, mais ça a passé très vite... Je vais garder de bons souvenirs. On a grandi, comme équipe. Personnellement, j'ai grandi aussi là-dedans , décrit-elle.

L'entraîneur-chef aussi affichait un air triste au sortir du vestiaire. Il est arrivé à la barre des Aigles Bleues il y a six ans.

Ça fait six ans que je suis avec elles. À cause d'elles, je suis devenue une meilleure personne. Ça laissera un grand vide , conclut-il avec émotion.