Alors que plusieurs de leurs collègues se battent pour empêcher le retrait d’un comté dans la métropole, des élus de l’Assemblée nationale invitent plutôt la Commission de la représentation électorale (CRÉ) à aller encore plus loin et à en éliminer un deuxième dans le cadre du processus actuel de révision de la carte québécoise.

C’est le cas du député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, de la Coalition avenir Québec (CAQ), et du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, du Parti québécois (PQ).

Ces deux hommes ont profité de l’étude du rapport préliminaire de la CRÉ en commission parlementaire, cette semaine, pour plaider que la métropole, qui compte 27 circonscriptions, est trop avantageusement représentée au Parlement par rapport aux autres régions.

Ils n’appuient pas pour autant la proposition de délimitation actuelle, qui consisterait, en plus de démanteler Anjou–Louis-Riel, à fusionner les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, ce qui permettrait de créer deux nouveaux comtés dans les Laurentides (Bellefeuille) et dans le Centre-du-Québec (Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie).

Cependant, leurs points de vue, à contre-courant des démarches faites jusqu’ici, illustrent la pression avec laquelle doit composer la CRÉ , chargée par la loi de découper la carte électorale tous les huit ans pour s’assurer que, sauf exception, les 125 circonscriptions du Québec comportent à peu près le même nombre d’électeurs.

Jolin-Barrette à la défense des électeurs de la Montérégie

Dans une vive tirade contre la surreprésentation de Montréal, Simon Jolin-Barrette a plaidé pour sa paroisse, mardi après-midi, en demandant formellement à la CRÉ de retrancher une circonscription supplémentaire dans la métropole pour en ajouter une dans sa région.

En effet, même en retirant un comté sur l’île de Montréal, comme le prévoit la proposition actuelle, la Montérégie continuera de souffrir d’un déficit de représentativité , a-t-il soutenu.

M. Jolin-Barrette déplore que si le redécoupage proposé par la CRÉ se concrétise, les circonscriptions de Montréal continueront de compter moins d’électeurs en moyenne que celles des régions voisines.

La densité de la métropole, pourtant, devrait commander l’inverse, a souligné le député, qui est aussi ministre de la Justice et leader parlementaire de la CAQ à l’Assemblée nationale.

Je vous soumets très respectueusement qu’un électeur de la Montérégie ne vaut pas moins qu’un électeur de Montréal, a lancé M. Jolin-Barrette aux commissaires. Cette tendance-là, depuis des dizaines et des dizaines d’années, est présente, et je vous invite à corriger la situation.

C’est jouable , dit Bérubé

Pascal Bérubé, lui, voit plutôt dans le retrait d’un deuxième comté montréalais une solution qui permettrait de conserver Gaspé et Bonaventure telles quelles sans pour autant compromettre la création de Bellefeuille et de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie.

Plafonner la métropole à 25 circonscriptions, de mon humble avis de parlementaire, je pense que ça [passerait] , a indiqué jeudi le député de Matane-Matapédia, qui siège à l’Assemblée nationale depuis 2007.

Selon lui, le retrait de deux comtés sur l’île de Montréal aurait pour effet de ramener la moyenne régionale à environ 52 000 électeurs, soit à peine plus que la moyenne québécoise. C’est jouable , a-t-il dit.

M. Bérubé – dont le chef, Paul St-Pierre Plamondon, se bat pour convaincre la CRÉ de ne pas supprimer de circonscriptions dans l’est de Montréal – a aussi profité de son allocution pour rappeler que le Parlement avait adopté en octobre une motion unanime demandant de ne pas fusionner Gaspé et Bonaventure.

Motivations partisanes?

Lors des remarques finales des représentants de chaque parti, jeudi, Sol Zanetti, de Québec solidaire (QS), s’est dit déçu de l’attitude des députés qui ont fait valoir que la solution pour sauver des circonscriptions en Gaspésie consistait à en couper à Montréal .

Le député de Jean-Lesage, à Québec, a même laissé entendre que ces élus avaient succombé à une tentation partisane en suggérant à la CRÉ de retirer des comtés dans une région où leurs formations politiques ont moins d’appuis .

Je ne veux pas prêter d’intentions, mais ça ressemble un petit peu à ça , a-t-il laissé tomber.

Je suis persuadé, [cela dit], que le directeur général des élections et les autres commissaires, dans leur position de neutralité, voient ces choses-là aller et savent distinguer les arguments fondamentaux et suprapartisans des arguments qui le sont moins.

Modifier la loi électorale à un moment donné

La complexité du processus de révision de la carte électorale tient beaucoup au fait que la loi prévoit que le Québec ne peut pas être divisé en plus de 125 comtés. La création d’une nouvelle circonscription, invariablement, entraîne l’élimination d’une autre.

Une des solutions qui contribueraient à dénouer cette impasse – cette fois-ci, du moins – consisterait à relever ce plafond à 129 comtés, comme le propose QS , notamment.

Les rénovations du Salon bleu, qui débuteront plus tard cette année, permettront l'ajout de quatre sièges à compter de l’automne 2026, soit juste à temps pour les prochaines élections générales.

Pour ce faire, il faudrait toutefois que l’Assemblée nationale, dominée par la CAQ , modifie la Loi électorale.

Dans ses remarques finales, le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, n’a pas voulu statuer sur la question, se contentant de dire qu’ une éventuelle démarche destinée à modifier la loi sera sans doute fructueuse à un moment donné .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Jean-François Roberge entretient le flou en ce qui a trait à ses intentions quant à une éventuelle modification de la Loi électorale d'ici les élections générales de 2026. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les remarques adressées à la CRÉ en commission parlementaire cette semaine serviront à élaborer un second rapport, qui sera déposé à l’Assemblée nationale en septembre prochain.