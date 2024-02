ArtikFest : une discothèque à ciel ouvert à Trois-Rivières

La musique électronique est à l’honneur ce week-end au centre-ville de Trois-Rivières, avec la présentation de l'ArtikFest.

C’est vendredi soir que s'amorçait la deuxième édition du festival de musique électronique. Les quelques milliers de festivaliers qui se sont présentés au parc portuaire de Trois-Rivières pour vibrer aux sons de DVBBS ont pu profiter d’un temps clément.

L’objectif du comité organisateur était clair cette année : créer une discothèque à ciel ouvert pour inciter les Trifluviens à sortir danser.

On voulait faire quelque chose de distinctif à Trois-Rivières. Il y a déjà des événements de musique électronique extérieurs à Québec et à Montréal, mais Trois-Rivières mérite aussi son événement.

Selon le directeur général, l’ArtikFest se distingue notamment par ses nombreux panneaux de projections visuelles, ses lasers et son utilisation de la pyrotechnie.

Des artistes de renommée internationale

Pour sa deuxième édition, le festival peut compter sur la présence d’artistes de renommée internationale. Avec sa chanson Tsunami, le duo DVBBS a été en mesure d’amasser des centaines de millions d’écoutes sur les plateformes de diffusion.

La programmation a de plus gros noms cette année , a remarqué un festivalier venu de Montréal pour assister au concert. S’ajoutent à DVBBS des artistes comme Whipped Cream, Tizi, SNAILS et Dirtyphonics.

La programmation du vendredi soir était composée en entièreté d’artistes canadiens, un choix conscient de l’organisation. Il y a des super bons DJ canadiens qui tournent dans le monde entier , souligne Thomas Grégoire.

C’est d’ailleurs Flytz, un DJ trifluvien, qui a donné le coup d'envoi vendredi en début de soirée.

Ouvrir en mode plein écran Les festivaliers ont pu profiter d’un temps clément vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Alexandre Painchaud

Contrairement à la première édition qui était gratuite, les festivaliers ont dû débourser pour assister aux concerts cette année. Ceci n’a toutefois pas semblé freiner l’ardeur de ceux-ci.

Cette année, c’est payant, mais on va avoir vraisemblablement autant de monde [que l'année dernière] , a indiqué Thomas Grégoire.

L’équipe qui est à la tête du FestiVoix dit avoir investi environ 150 000 $ pour la tenue de l'événement. On a mis le prix le plus bas possible , affirme le directeur général. En guise de comparaison, le passeport pour l’ArtikFest se vend deux fois moins cher que celui de l’Igloofest de Québec, qui sera présenté au début mars.

Stimuler l’économie locale

Parmi les milliers de festivaliers qui visiteront le parc portuaire cette fin de semaine, près du tiers proviendront de l’extérieur de la région, selon Thomas Grégoire, qui ajoute que cet afflux touristique devrait stimuler l’économie de la ville. L’ArtikFest a d’ailleurs formé un partenariat avec six bars du centre-ville pour accueillir les festivaliers après les spectacles.

Des producteurs locaux sont aussi mis de l’avant dans les kiosques de nourriture et de boisson. Les produits de la microbrasserie Le Temps d’une Pinte et de la Distillerie Wabasso sont disponibles pour les festivaliers en quête d'un rafraichissement.