Le 55e Festival du Voyageur est lancé

Le coup d’envoi du 55e Festival du Voyageur a été donné vendredi soir dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg. Le plus grand festival francophone de l’Ouest canadien fera de la capitale manitobaine un centre d’attraction au cours des prochains jours.

C'est avec un HÉHO! bien senti que le Festival du Voyageur s'est amorcé.

Avec le manque de neige, avec la descente des palissades du Fort Gibraltor, ce n'est pas ça le festival. Le festival c'est la joie de vivre, c'est toujours ça et ça va continuer de l'être , affirme l'ancien Voyageur officiel, des années 2006 et 2007, Charles Brunet.

Des scuptures de neige ont pu être réalisées pour le Festival du Voyageur, malgré les défis posés par la météo clémente de cet hiver.

Pour le festivalier de longue date Roger Regnier, le Festival du Voyageur en offre pour tous les goûts.

Tu vois la joie de vivre et les gens qui sont très intéressés dans la culture. C'est un festival de musique extraordinaire avec des talents provenant de tous les coins. Aussi de voir les gens se rassembler, le gros grand HÉHO! C'est vraiment le fun.

Roger Regnier attend avec impatience les Jeux Voyageurs, lui qui est impliqué dans la brigade de la rivière Rouge.

Encore, la joie de vivre, c'est la camaraderie et c'est la compétition, c'est vraiment le fun !

Justin Trudeau a terminé sa visite officielle à Winnipeg en passant quelques moments au Festival du Voyageur.

Par ailleurs, en matinée, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a pris un bain de foule au Festival du Voyageur, en compagnie de jeunes présents sur les lieux dans le cadre d'une sortie scolaire.

Le premier ministre a serré des mains et s'est arrêté pour manger une tire d'érable.

Cette visite a été soulignée par le président du conseil d'administration du Festival du Voyageur, Éric Plamondon.

C'est quand même historique. C'est la première fois qu'un premier ministre canadien vient au Festival du Voyageur , affirme-t-il. En situation [de francophonie] minoritaire, on ne se pète pas les bretelles souvent, mais on a quelque chose de spécial à Saint-Boniface au mois de février, où des gens un peu partout au Canada veulent venir ici et faire partie de la joie de vivre.

La programmation autochtone sera bonifiée lors cette édition, car récemment le gouvernement fédéral a annoncé un soutien financier de 99 000 $ pour permettre une plus grande intégration de la culture, les arts et les traditions autochtones dans les activités.

Le groupe musical Alexandre Tétrault Band était en prestation dans la tente de la Cabane à sucre, vendredi soir au Festival du Voyageur.

Plus de 150 artistes, dont Bleu Jeans Bleu, The Strumbellas et K’naan, défileront sur les scènes du Parc du Voyageur lors de l’événement prévu du 16 au 25 février.

Avec des informations de Godlove Kamwa et d'Anne-Louise Michel