Ottawa songe à investir 400 M$ dans la production d’obus

Alors que les soldats ukrainiens manquent cruellement de munitions après deux ans sur le front, le gouvernement canadien n’a toujours pas décidé s’il investira des centaines de millions de dollars dans des chaînes de production d’obus. Ottawa veut s’assurer de rentabiliser son investissement.

Au moment où des pays européens augmentent leur production d’obus de haute précision de 155 millimètres, les ministres canadiens de la Défense et de l’Innovation poursuivent leurs discussions avec l’industrie militaire au pays.

Nous avons eu des discussions avec General Dynamics et avec les sociétés impliquées dans cette production à propos des investissements nécessaires , a confirmé le ministre de la Défense, Bill Blair, en entrevue avec Radio-Canada.

Ottawa aurait l’occasion d’investir dans de nouvelles chaînes de production, notamment à l’usine de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOT-C), située à Valleyfield, au Québec.

Les Forces armées canadiennes ont besoin de ces munitions, l’Ukraine a besoin de ces munitions. Nous travaillons fort pour augmenter la production au Canada , a expliqué le ministre Blair.

En ce moment, l’industrie estime à 400 millions de dollars l'investissement qui serait nécessaire de la part d’Ottawa. La demande est bien réelle. La demande est urgente , reconnaît le ministre Blair.

Le budget principal des dépenses du ministère de la Défense s'élève à 26,5 milliards pour 2023-2024.

Toutefois, le gouvernement veut s’assurer d’en avoir pour son argent. J'espère que nous pourrons aller de l'avant, mais il ne s'agit pas d'un investissement négligeable. Chaque fois que nous dépensons l'argent des contribuables canadiens, je pense que nous devons le faire de manière réfléchie et prudente et tirer le meilleur parti possible de cet investissement , a expliqué le ministre.

Selon des informations de CBC, le gouvernement se soucie de la demande à long terme pour ce type d’obus.

Au-delà de l’argent, dans un contexte budgétaire serré à Ottawa, il y a des préoccupations liées aux chaînes d’approvisionnement. Par exemple, l’industrie cherche des sources d’antimoine [essentiel à la fabrication de munitions] ailleurs qu'en Chine. Il y a aussi des questionnements au sujet de la conception de la cartouche de détonant pour ce type de projectile.

L’obus de précision de 155 millimètres de type M-795, la norme au sein de l’ OTAN , est celui dont les troupes ukrainiennes et les soldats canadiens installés en Europe ont besoin.

Une décision qui se fait attendre

Six mois après l’invasion russe en Ukraine, deux producteurs majeurs de munitions avaient soumis une proposition au gouvernement fédéral pour augmenter radicalement la production d’obus d’artillerie au pays, mais elle est restée lettre morte.

Un an et demi plus tard, l’inventaire canadien est presque à sec et l’armée ukrainienne manque de munitions.

Le chef d'état-major de la Défense, Wayne Eyre, s’est inquiété l’automne dernier des stocks de munitions canadiens. Si nous devions consommer des munitions au même rythme qu’en Ukraine, nous serions à court de munitions en quelques jours et il nous faudrait des années pour nous réapprovisionner , avait-il déclaré en comité parlementaire.

Il y aura des répercussions considérables sur la Défense, a dit en septembre dernier le général Wayne Eyre lorsque le Conseil du Trésor a demandé au ministère de la Défense de réduire ses dépenses de près d'un milliard de dollars sur quatre ans. (Photo d'archives)

Le grand patron des Forces canadiennes avait déclaré que le Canada devait se lancer dans la production de munitions de 155 millimètres de la variante M-795, plus meurtrières et plus précises. Actuellement, le Canada produit un obus de qualité inférieure, le M-107, au nombre de 3000 par mois.

Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral n'a pas investi pour augmenter la production de munitions de 155 millimètres, parce que ça peut créer des emplois ici, et c'est un produit extrêmement utile présentement pour les Ukrainiens , déclare Justin Massie, professeur titulaire de science politique à l’Université du Québec à Montréal et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique.

Depuis le début de l'invasion, le Canada a livré à l'Ukraine cinq cargaisons de munitions d'artillerie de 155 millimètres, pour un total de 40 000 obus. La moitié a été achetée au gouvernement américain, tandis que l'autre moitié provient de l'inventaire de l'armée canadienne.

Pression des alliés

Pendant ce temps, les pays européens accélèrent la cadence. Le chancelier allemand Olaf Scholz plaide pour une production d’armement à grande échelle en Europe face à la menace russe.

Le chancelier allemand Olaf Scholz (à droite) s'est rendu à Washington pour demander au Congrès américain de débloquer enfin une nouvelle aide pour l'Ukraine.

Le 12 février dernier, il a participé à une cérémonie pour marquer la construction d’une nouvelle usine d’obus du fabricant allemand Rheinmetall, qui souhaite multiplier sa production par dix.

Le but consistera à produire à terme 200 000 obus de 155 millimètres par année. L’usine devrait être opérationnelle en 2025.

La France, de son côté, a triplé sa production d’obus de 155 millimètres. Chaque mois, 3000 obus [sont] livrés : pas uniquement produits, mais livrés à l'Ukraine , a fièrement expliqué l’ambassadeur français au Canada, Michel Miraillet, en entrevue à Radio-Canada.

4:03 En faisant don de 800 drones, Ottawa veut montrer que le Canada fait sa part, mais en fait-il suffisamment pour aider les Ukrainiens sur le champ de bataille? Des experts se questionnent, ainsi que des pays alliés. Reportage de notre chef de bureau à Ottawa, Louis Blouin

Cependant, établir de nouvelles chaînes de production prend du temps, a-t-il prévenu.

On ne crée pas une chaîne de production de munitions comme on monte une maison en bois. C'est un long processus.

Il voit d’un bon œil d'éventuels investissements du Canada dans la production d’obus. Je pense que de nouvelles chaînes de production viendront à point nommé , a souligné l’ambassadeur.

Même son de cloche de la part de la haute-commissaire britannique au Canada.

L'Ukraine a besoin de beaucoup de choses rapidement, donc nous devons nous demander : comment est-ce qu'on peut augmenter la production de la défense? a déclaré Susannah Goshko, en entrevue à Radio-Canada.

Elle a souligné que les soldats ukrainiens auraient besoin de 6000 obus par jour à leur disposition, alors qu’actuellement, ils n’en ont que 2000.

Un soldat ukrainien s'apprête à faire feu sur les troupes russes près de la localité de Bakhmout, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. (Photo d'archives)

La haute-commissaire plaide pour un effort collectif et rapide des alliés de l’Ukraine. Nous devons travailler ensemble pour voir comment [on] peut les aider [à] la vitesse dont ils ont besoin , a souligné la diplomate.

Les États-Unis espèrent être en mesure de produire 100 000 obus par mois d’ici 2025.

Les efforts des alliés contrastent avec la production russe, qui a considérablement augmenté.

Le 15 janvier dernier, Vadym Skibitsky, le directeur adjoint des services de renseignement militaire ukrainiens, a dévoilé une estimation qui montre que la Russie aurait produit environ deux millions d’obus d’artillerie de 152 et 122 millimètres l’an dernier et qu'elle en aurait acheté plus d’un million à la Corée du Nord.

Avec des informations de Murray Brewster (CBC) et la collaboration de Marie Chabot-Johnson