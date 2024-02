Rencontrez les candidats de l’élection partielle de Warwick

Les résidents de Warwick pourront commencer à voter pour leur nouveau maire par anticipation dès dimanche à la Salle du Canton. Le jour du scrutin de cette élection partielle aura quant à lui lieu le 25 février.

Rappelons que l’élection a été organisée parce que le précédent maire, Pascal Lambert, est devenu inhabile à siéger en raison d’un accident survenu en avril dernier.

Radio-Canada a posé quelques questions aux deux candidats à la mairie, Amélie Hinse et Diego Scalzo, avant le jour du scrutin.

Ouvrir en mode plein écran Amélie Hinse est candidate à la mairie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Ouvrir en mode plein écran Diego Scalzo est candidat à la mairie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Quelle est votre expérience professionnelle et politique?

Amélie Hinse : J'ai été conseillère municipale pendant six ans avant de démissionner pour pouvoir me présenter à la mairie aux prochaines élections qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je travaille dans le milieu communautaire depuis que j'ai gradué en 2009. J'ai fait mes études de sciences politiques à l' UQAM au baccalauréat, puis ensuite, j’ai poursuivi à la maîtrise, toujours en sciences politiques, à la Sorbonne, à Paris. Je suis revenue m'installer à Warwick dès que j'ai gradué en 2009. C'est la ville où je suis née, où j'ai grandi, puis où j'avais envie de m'établir. J'ai rencontré mon conjoint, puis on a fondé notre famille à Warwick. Je travaille dans le milieu communautaire depuis une dizaine d'années.

Diego Scalzo : Ça fait plus de 20 ans que j'habite à Warwick. Qui prend femme prend pays, donc je me suis établi à Warwick en 2001. Je suis papa de deux adolescents, maintenant. J'ai été élu comme conseiller à la Ville de Warwick en 2009, puis j'ai été élu maire pour deux mandats en 2013. Pour mon parcours professionnel, je travaille dans le communautaire depuis toujours, depuis 25 ans.

Pourquoi souhaitez-vous devenir maire ou mairesse?

Diego Scalzo : C'est une élection qui est partielle, qui est en fait, en quelque sorte, un accident. C'est l'accident de mon ami Pascal Lambert, notre maire, qui a déclenché des élections. Comme il restait environ un an et demi [à son mandat], les gens me demandaient beaucoup “est-ce que Diego, tu vas revenir suite à ce qui est arrivé à Pascal?" Puis j'avais le goût vraiment de revenir, de terminer le mandat. L’année prochaine, il va y avoir d'autres élections, je vais sûrement me représenter si les gens le souhaitent, bien entendu.

Amélie Hinse : Après six ans au conseil municipal, je sentais que c'était le bon moment pour moi. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient approchée, qui m'en avaient parlé depuis les dernières années. Puis je me suis dit "je pense que c'est le temps de faire le saut à la mairie si je veux servir Warwick" avec l'expérience que j'ai acquise dans les dernières années, ma connaissance des dossiers, et avec le Conseil actuel, avec qui ça travaille extrêmement bien. On avance bien, il y a des beaux dossiers sur la table. J'avais envie de poursuivre ça.

Quel dossier est prioritaire, selon vous?

Amélie Hinse : J'ai l'intention qu'on regarde le dossier du logement avec une attention particulière, parce qu’il y a de moins en moins de terrains pour construire à Warwick. Ça va être important de faire ce qu’il reste à faire de manière intelligente, en le pensant. Je pense qu'on a besoin de développer une vision pour ce qu’il reste à développer, pour s'assurer qu'on réponde bien aux besoins de tous les citoyens de Warwick, des futurs citoyens qui vont vouloir venir s'installer chez nous. [...] Il y a un paquet d'autres dossiers dont il va falloir s'occuper, au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau du développement de l'offre de sports, de loisirs et culturelle dans la ville, pour s'assurer de demeurer attractif pour attirer des nouvelles familles et des nouveaux ménages.

Diego Scalzo : Un combat que je veux mener, c'est le retour d'une clinique médicale à Warwick. L'année dernière, on a perdu notre clinique médicale. Il y a plusieurs médecins qui ont pris leur retraite en même temps, et les médecins qui restaient ont joint la clinique médicale de Victoriaville. Je pense qu'une ville comme Warwick, ça n’a pas de sens qu’on n’ait pas de clinique médicale. C'est un de mes engagements. [...] Je vais d'abord mobiliser un comité de plusieurs personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt avec la municipalité de faire les représentations nécessaires au réseau local de services et au CIUSSS MCQ. [Je veux] offrir des avantages aussi, bien entendu, pour permettre aux médecins de s'établir. La ville de Warwick a déjà contribué dans le passé à notre système de santé pour la rénovation de l'urgence. Je pense qu'on peut aussi investir pour notre communauté.

Quels sont les principaux défis que vous anticipez pour Warwick?

Diego Scalzo : C'est l'accueil des nouveaux citoyens, des nouveaux arrivants, des travailleurs étrangers aussi. Warwick, comme plusieurs municipalités en ruralité, il y a eu un boom immobilier dans les dernières années, donc on a beaucoup de nouveaux amis, on peut dire ça ainsi. Il faut les accueillir, leur présenter nos associations, leurs organismes, nos activités qu’il y a à faire. Les intégrer dans notre communauté pour qu'ils fassent partie de la grande famille. Je pense qu'il y a de l'énergie à mettre de ce côté-là, comme dans plusieurs municipalités au Québec. On a [aussi] un immense projet qui est sur la table depuis plusieurs années, qui est notre nouvelle usine de traitement d'eau. L'administration a fait une demande de subvention majeure. C'est un projet de près de 30 M$, donc pour une ville de 4800 habitants, c'est significatif. Il faut s'assurer que ce projet-là arrive à terme.

Amélie Hinse : En ce moment, ce qui est le fun, c'est qu'il n’y a pas de grandes difficultés. Il y a des dossiers qui demandent plus d'attention puis qui vont demander un petit peu plus de temps. Évidemment ça fait longtemps qu'on en parle puis c'est en marche depuis très longtemps, le développement de la nouvelle usine de traitement des eaux potables. C'est sûr que là-dessus, il ne faut pas lâcher le travail puis travailler en partenariat avec les ministères qui s'occupent de l'avancement du dossier du traitement des eaux usées, parce qu’évidemment, si on parle de développement, plus il y a de développement résidentiel, mais aussi d'entreprises, plus ça a un impact sur les infrastructures. Ça va être important de s'en occuper puis d'avoir une vision à long terme pour s'assurer que les infras[tructures] sont en mesure de bien répondre aux besoins des citoyens actuellement, mais dans le futur aussi. Mais sinon, je pense qu'on est extrêmement chanceux, parce qu’on a une ville très dynamique où ça va bien, il y a un très beau développement, puis il n’y a pas de défi majeur, je pense, pour l'avenir.

Avez-vous un message pour les électeurs?

Amélie Hinse : Je vous invite à aller voter. On est chanceux, on habite dans une démocratie où on demande notre avis sur les affaires politiques. Donc n’hésitez pas à faire entendre votre voix. Peu importe la voix que vous choisissez de manifester, c'est important de le faire. Et puis moi, je vais être très heureuse de pouvoir vous représenter si vous faites le choix de voter pour moi.

Diego Scalzo : J'ai fait mes preuves, j'ai été là pendant 12 ans au moins, je pense que ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs de mon passage à la Ville. En quelque sorte, c'est pour terminer le passage de Pascal Lambert, notre maire. Donc pour la prochaine année, de me faire confiance, ça serait apprécié. Et voilà, j'invite les gens à aller voter. Puis j'espère que Dame Nature va être de notre côté pour faciliter la participation des électeurs.

Le poste de conseiller numéro 3, qui était occupé par Amélie Hinse, sera quant à lui brigué par Dominic Fournier et Gilles Pilon.