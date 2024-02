La mort d’Alexeï Navalny représente-t-elle la fin d’une époque en privant l’opposition russe de sa dernière grande figure?

D’une certaine façon, oui, bien qu’on ne sache jamais si un pouvoir autoritaire qui paraît invulnérable et éternel ne peut pas se retrouver un beau matin face à une révolte inattendue, qui montrerait que le roi est nu.

Depuis presque un quart de siècle qu’il est au pouvoir, Vladimir Poutine a indéniablement réussi à refouler, à réduire et à écraser plusieurs vagues successives d’opposition.

Une longue série funeste

Navalny est le dernier d'une longue série d'ennemis ou d'adversaires de Poutine. Assassinés, disparus, ou qui ont quitté la Russie. Ou encore qui meurent en prison.

Des ex-dirigeants politiques, des oligarques, d'anciens agents du KGB, des journalistes, un ancien ministre ont été agressés, tués ou privés de liberté de diverses manières depuis 20 ans. En Russie, mais aussi à l’étranger, car les services russes sont experts en règlement de comptes extraterritoriaux.

Empoisonnements réussis (l’ex-agent Alexandre Litvinenko en 2006) ou ratés (l’ex-agent Serguei Skripal en 2018), tous deux en Grande-Bretagne. Ou encore, des assassinats brutaux à l’arme à feu : les enquêteuses et militantes Anna Politkovskaïa et Natalia Estemirova, en 2006 et 2009, de même que l’ex-ministre Boris Nemtsov, abattu à deux pas du Kremlin en 2015.

Alexander Litvinenko, ancien espion du KGB et auteur du livre « Blowing Up Russia : Terror From Within », photographié à son domicile de Londres. À 44 ans, il est tombé malade après avoir bu du thé contenant du polonium-210 radioactif. Photo : The Associated Press / Alistair Fuller

Tout récemment, en avril 2023, l’opposant cinéaste Vladimir Kara-Mourza a été condamné à 25 ans de colonie pénitentiaire pour ses textes critiques du Kremlin et ses coupables amitiés américaines. Comme pour Navalny, on craint pour sa santé en réclusion.

Cette liste n’est que très partielle.

L’opposant numéro un

Mais d’une certaine façon, dans toute cette liste, Navalny sort du rang. Dans les années 2010, il est devenu celui qu’on appellera fort justement l’opposant numéro un en Russie.

C’est que Navalny, contrairement à d’ex-agents secrets qui ne cherchaient qu’à se faire oublier à l’étranger, ou à des militantes et journalistes qui ne faisaient qu’un travail d’enquête – pour rechercher, par exemple, la vérité sur les guerres sales de Moscou dans le Caucase – Navalny, lui, en plus d’être une espèce de journaliste-enquêteur [avec sa fameuse Fondation anticorruption] faisait de la politique. Directement. En visant ces salauds du pouvoir .

Il rêvait d’un changement de régime fondamental. Leader dans l’âme, il se voyait à la tête d’un tel changement. Il croyait vraiment – et il l’a répété jusqu’à la fin, du fond de sa prison – que la Russie, oui, pourrait devenir un jour un pays démocratique. Avec des expressions lyriques exprimant cet espoir : Je sais que les ténèbres disparaîtront, que la Russie deviendra un pays pacifique, lumineux et heureux.

Et il a fait de la politique active, mis sur pied une formation, le Parti de la liberté du peuple, qui avait des bureaux dans plusieurs régions, jusqu’en Extrême-Orient russe. Il a suscité un mouvement social anticorruption, à l'origine des grandes manifestations de décembre 2011, à la suite d’élections truquées. En 2013, il s’est présenté à la mairie de Moscou, allant chercher 27 % des voix face au candidat de l’establishment, Sergueï Sobianine.

Et c’est là – avec ce score honorable à Moscou, et une notoriété croissante sur des réseaux sociaux qu’il maniait très bien – qu’il a commencé à être pris au sérieux, à être considéré comme un adversaire potentiellement dangereux. Et que la répression s’est abattue de façon de plus en plus lourde sur lui et sur son mouvement.

Un passé très nationaliste

Pour autant, Alexeï Navalny n’était pas un libéral, en tout cas, pas au départ. Une partie de sa vie s’est déroulée dans les cercles nationalistes, voire ultranationalistes.

Des employés municipaux de Saint-Pétersbourg recouvrent de peinture une murale représentant Alexeï Navalny, où l'on peut lire l'inscription «Héros de notre époque». (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Ivan Petrov

C’était un patriote russe, avec une période nationaliste [mot connoté très négativement en Russie]. Il a frayé – dans les années 2000 – avec ces cercles-là, avec quelques ultras, y allant par exemple de déclarations racistes sur les Tchétchènes qu’il a déjà, une fois, comparés à des animaux.

Mais dans les années 2010, Navalny s’est amendé, évoluant dans un sens libéral, au fur et à mesure que s’accentuait le caractère dictatorial du régime. Mais il restait animé d’un profond patriotisme russe et d’un sentiment meurtri devant le fatalisme autoritaire de la supposée Russie éternelle [fatalisme qu’il voulait conjurer].

Il était aussi très motivé par le thème de la lutte contre la corruption. Une corruption absolument monumentale : sous Boris Eltsine dans les années 1990, puis sous Poutine et Medvedev, les élites politico-financières ont accaparé une fraction importante du PIB russe qui est allé, littéralement, dans les poches de quelques milliers de personnes.

La haine de la corruption

Selon la biographie intitulée L’homme qui défie Poutine (collectif, Tallandier), Navalny a déjà avoué que 80 % de ma motivation vient de la haine. La haine de la corruption érigée en système, des passe-droits, des mensonges du régime Poutine .

Alexeï Navalny laisse un héritage multiple. Sur le plan du caractère : un courage, voire une témérité à nulle autre pareille. Ce qu’on appelle le sens du sacrifice : payer de sa personne et donner sa vie littéralement.

On n’oubliera jamais l’épisode du 17 janvier 2021, cinq mois après la tentative d’empoisonnement par les services secrets russes, lorsqu’il revient volontairement en Russie pour faire un pied de nez à Poutine, tout en sachant très bien qu’il se jette dans la gueule du loup.

Navalny laisse aussi derrière lui sa Fondation anticorruption – évidemment dissoute en Russie, mais reconstituée à l’étranger – qui, avec des méthodes modernes d’investigation, a produit des documents irréfutables et accablants sur l’étendue de la corruption du régime.

Des vidéos retentissantes

On se souvient notamment de deux documentaires vidéo, l’un de 2017 sur la fortune immense de l’ex-président et premier ministre Dimitri Medvedev. Et puis l’autre, intitulé Un palais pour Poutine , diffusé en janvier 2021 sur les réseaux sociaux, visionné plus de 100 millions de fois.

On y découvrait la luxueuse résidence du président russe, un complexe délirant sur les bords de la mer Noire évalué à un milliard de dollars. Ce genre de témoignage laisse des traces, et la Fondation continue ses activités en exil.

Et puis, il y a aussi les qualités humaines, le sourire et l’empathie de Navalny, jusqu’au plus profond de sa colonie pénitentiaire dans l’Arctique. On le voyait dans les images vidéo prises moins de 48 heures avant sa mort, lors d’une déposition pour un énième procès bidon contre lui. Ces images le montraient souriant et blagueur.

Navalny laisse derrière lui l’idée que même en Russie, un pays où la tradition autoritaire traverse les générations et les régimes politiques, la dictature n’est pas une fatalité. Et que l’engagement n’est pas vain.

Sa triste fin, en martyr volontaire de la cause démocratique, semble réfuter cette conviction. Mais elle reste forte, et fondée sur l’idée que nulle dictature n’est éternelle, et que des faiblesses peuvent se cacher sous l’armure d’un État en apparence tout-puissant.

Que reste-t-il de l’opposition?

Maintenant que Navalny n’est plus là, que reste-t-il de l’opposition russe?

Boris Nadejdine, lors du dépôt des signatures nécessaires à sa candidature. (Photo d'archives) Photo : AFP / Vera Savina

À la veille du deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, le contrôle de Poutine semble quasi absolu. Ses principaux opposants sont soit morts, soit en prison ou en exil. Les manifestations de rue – il y a eu quelques veillées aux chandelles en sa mémoire – sont sévèrement réprimées. Des milliers de Russes ont été – et sont toujours – poursuivis en justice pour un mot de trop.

Pour autant, un malaise latent face à la guerre et à la répression interne fait surface périodiquement, malgré des sondages – toujours à prendre avec des pincettes – qui continuent de montrer une majorité en accord avec la guerre.

Pour finir, deux exemples d’une résistance toujours présente malgré les apparences.

Il y a le mouvement des épouses de soldats mobilisés qui continuent d’exiger le retour de leurs maris. Et la popularité surprise d’un candidat antiguerre , Boris Nadejdine, qui ne l’était pas au départ, mais qui l’est devenu. Au point que Nadejdine – qui devait servir de caution pseudopluraliste à une élection qui ne l’est pas – a été éliminé le 8 février par les autorités électorales en vue de la présidentielle du mois prochain.

Affaiblie et en deuil, l’opposition russe n’est pas complètement morte.