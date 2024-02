Une autre intervention sur les glaces du Saguenay pour secourir des pêcheurs

Les pompiers de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord (RISIF) sont intervenus jeudi pour une troisième fois cet hiver sur les glaces du fjord du Saguenay.

C’est vers 17 heures jeudi que deux adeptes de pêche blanche se sont aventurés sur la rivière Saguenay, au-delà d'une fissure sur la glace face à L’Anse-Saint-Jean.

Ils se sont retrouvés en mauvaise position, ce qui a obligé les pompiers du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay à lancer une opération pour aller les chercher, mais ils sont finalement revenus par eux-mêmes.

Ils ont ramassé leur tente parce qu'ils s'en sont rendu compte, puis ils ont décidé de passer à travers la craque avec leur motoneige. Sur le coup, on a trouvé ça super dangereux, on a même perdu la lumière. À un moment donné, on pensait qu'ils avaient pensé à travers. Heureusement, la craque n'était pas si grande que ça , a raconté Maxime D’Amour, pompier permanent à la RISIF .

Maxime D'Amour est pompier permanent à la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord (RISIF).

C'est la troisième fois cet hiver que ces pompiers sont obligés d'intervenir de la sorte, alors que dans les dix dernières années, ça ne s’était jamais produit, indique un message sur la page Facebook de la RISIF .

À Saguenay aussi

Les pompiers de Saguenay aussi ont été souvent sollicités cette année : ils ont dû effectuer cinq interventions et sauvetages depuis le début de la saison, dont un à L'Anse-Saint-Jean.

Si vous prenez des risques, ça peut mettre nos intervenants en danger. Donc c'est toujours de bien se préparer avant d'aller sur les glaces , a poursuivi le pompier.

Les pompiers de Saguenay étaient intervenus le 10 février pour secourir une dame surprise par la marée haute.

Les pompiers ont même amorcé une réflexion sur la possibilité de refiler la facture de l'intervention aux pêcheurs trop téméraires

Il faut regarder vraiment au niveau de nos politiques internes ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc pour l'instant c'est le statu quo, mais nous on va regarder, surtout pour les non-résidents. On va regarder pour voir ce qu'on peut faire avec ça , a-t-il conclu.

Rappelons que l'installation de plusieurs villages de pêche a été annulée en raison de glace insuffisamment épaisse tout au long du Saguenay, dont à L'Anse-Saint-Jean et La Baie.

D’après un reportage de Louis Martineau