Jeux Invictus : le prince Harry tente sa chance au curling en fauteuil roulant

Le prince Harry et Meghan Markle ont participé à une démonstration de curling en fauteuil roulant lors du dernier jour de leur passage en Colombie-Britannique dans le but de faire la promotion des prochains Jeux Invictus. L’événement sportif destiné au personnel militaire et aux anciens combattants blessés ou malades se tiendra à Whistler et Vancouver en février 2025.

Accompagné du chanteur Michael Bublé, le prince Harry a tenté sa chance dans cette discipline qui fera partie de la compétition l’an prochain. En 2025, les Jeux Invictus comprendront pour la première fois des sports d’hiver, à savoir le ski alpin, la planche à neige, le skeleton, le biathlon et le curling en fauteuil roulant.

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur Michael Bublé et le prince Harry ont rencontré des athlètes de curling en fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Plus qu’un événement sportif

Les Jeux Invictus ont vu le jour en 2014, peu après le retour du déploiement du prince Harry en Afghanistan. Ils ont pour but de célébrer l'esprit humain invaincu et mettre en lumière les hommes et les femmes qui ont servi dans des forces armées.

Émilie Poulin faisait partie de la Marine royale canadienne lorsqu’elle a été déployée à l'étranger en 2017, où elle a été blessée. Toujours membre des Forces armées canadiennes, elle a participé aux Jeux Invictus de 2022, à La Haye, aux Pays-Bas, dans quatre disciplines.

Après mon accident [...] je me suis un peu mise en retrait des gens , dit-elle. J'avais peur de me faire juger, parce que je n’étais plus capable de faire ce que je faisais avant. Puis, les Jeux m’ont rappelé que je ne suis pas toute seule , ajoute-t-elle.

C'est une communauté. [...] Malgré toutes nos histoires différentes, on réussit à connecter et à former une grosse famille.

Ouvrir en mode plein écran Émilie Poulin a participé aux épreuves de rameur intérieur, de volleyball assis et de dynamophilie lors des Jeux Invictus de 2022. Photo : Radio-Canada

De son côté, Patrick Lévis a servi dans les Forces armées canadiennes pendant 31 ans avant d'être libéré pour des raisons médicales en novembre 2023. Il a aussi participé aux Jeux Invictus de 2022 lors desquels il a remporté quatre médailles, une d’argent et une de bronze.

Depuis que je suis dans une chaise, je ne peux plus pratiquer les mêmes sports , indique-t-il. J'ai dû m'adapter et les Jeux m'ont permis de m'améliorer.

Ce ne sont pas des Jeux, c'est un cheminement pour la récupération et pour devenir meilleur physiquement et mentalement.

Ouvrir en mode plein écran En 2022, Patrick Lévis a participé aux compétitions de course en fauteuil roulant, d’aviron en salle, de rugby et de basketball en fauteuil roulant et de volleyball assis lors des Jeux Invictus. Photo : Radio-Canada

Pendant son séjour en Colombie-Britannique, le prince Harry a pu constater l’esprit de solidarité chez les athlètes. Les sourires sur les visages que j'ai vus ces derniers jours prouvent pourquoi nous faisons ce que nous faisons , dit-il.

Publicité

Route vers la réconciliation

Les Jeux Invictus de 2025 se dérouleront du 6 au 17 février 2025 sur les territoires traditionnels des Premières Nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh et Lil'Wat.

Un tel événement nous donne l'occasion de faire connaître notre histoire, notre culture et nos enseignements , indique le chef de la Première Nation Musqueam, Wayne Sparrow.

Ouvrir en mode plein écran Le prince Harry, le chanteur Michael Bublé, sa femme Luisana Lopilato et Meghan Markle ont assisté à une démonstration de curling en fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Lorsque j'ai rencontré le prince Harry pour la première fois lors d'un match de hockey, la première chose qu'il m'a dite, c'est qu’il voulait apprendre au sujet de la réconciliation , ajoute-t-il.

Je suis parfois hésitant lorsqu'il s'agit de la Couronne, en raison des actes répréhensibles [...] mais je prends [le prince Harry] au mot. C'est sa parole, son engagement dans le monde entier qui peuvent faire la différence. Nous serions donc stupides de ne pas nous asseoir et avoir ces discussions.

Jusqu'à 550 concurrents provenant de plus d'une vingtaine de pays prendront part à la prochaine édition des Jeux Invictus.

Publicité

Avec des informations de Wildinette Paul