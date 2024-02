Un nourrisson de Toronto hospitalisé pour un cas de rougeole, selon la santé publique

Un nourrisson de Toronto a été hospitalisé en raison d'un cas de rougeole lié à un voyage, selon Santé publique Toronto.

Les autorités sanitaires ont confirmé le cas dans un communiqué de presse vendredi, ajoutant que le virus est très contagieux et peut se propager dans l'air et par contact étroit. Elles ajoutent qu’un suivi des personnes qui ont pu être exposées au virus est en cours.

Les symptômes comprennent une éruption cutanée rouge, de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et de la fatigue. Ils peuvent commencer environ 10 jours après l'exposition, mais peuvent apparaître entre 7 et 21 jours plus tard.

L'annonce du cas de Toronto fait suite à celle d'un cas dans la région de Peel. Mardi, le service de santé publique de Peel a confirmé un cas de rougeole chez un enfant ayant récemment voyagé à l'étranger.

Le 3 février, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les flambées de rougeole en Europe s'étaient accélérées au cours des derniers mois et que ce n'était qu'une question de temps avant que des flambées ne se produisent au Canada.

La rougeole se propage dans le monde entier et nous verrons donc certainement plus de rougeole à Toronto , a déclaré la Dre Vinita Dubey, médecin associée au service de santé publique de Toronto.

Elle conseille aux habitants de se faire vacciner contre la rougeole avant de voyager. Selon la Dre Dubey, il faut avoir eu deux doses de vaccin pour être protégé.

Habituellement, nous observons quelques cas au printemps. La question est de savoir combien de cas supplémentaires nous aurons et c'est ce qui déterminera le caractère de cette situation , a-t-elle déclaré. Nous voulons vraiment être en mesure de prévenir le plus grand nombre de cas possible.

Le service de santé publique de Toronto recommande à toute personne présentant des symptômes de contacter son prestataire de soins.