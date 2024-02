Le Carnaval d’hiver de Pomquet entame samedi la 50e édition de son Carnaval d’hiver avec amplement de neige pour célébrer.

Il y a beaucoup d'années qui n'avaient pas de neige , remarque Charlie Macdonald, membre du comité organisateur. Il y a même des années qu’il n’y avait pas assez de neige pour faire la glissade.

Ce n'est pas tous les ans que les conditions météorologiques permettent les sports de glisse au Carnaval. Cette année, il ne manque pas de neige. Photo : Facebook/Carnaval d'hiver de Pomquet

Ce ne sera pas un problème cette année avec les deux dernières grosses tempêtes de février. Des conditions parfaites pour la journée de glissades qui va donner le coup d’envoi, samedi, du Carnaval, à l’école de Pomquet.

C'est le temps pour célébrer notre communauté, mais aussi célébrer la culture et l'héritage.

Les gens de la communauté sont invités en famille , dit Charlie Macdonald. La Société acadienne Sainte-Croix va avoir du chocolat chaud, des hot dogs, et des choses comme ça.

Chaque jour de la semaine, le Carnaval offrira une panoplie d’activités qui sauront plaire à tous.

La messe d'ouverture à l'église Sainte-Croix, une chasse au trésor à travers toute la communauté, des ateliers musicaux, des concerts et toutes sortes d'activités culinaires et sportives.

Petits et grands sont invités aux activités pour participer ou simplement regarder. L'important c'est de vivre la fierté acadienne en hiver. Photo : Facebook/Carnaval d'hiver de Pomquet

Par exemple, le célèbre dîner au fricot et le match de hockey, qui oppose les élèves et les enseignants de l’école de Pomquet.

Parce que c’est le 50e, on voulait faire quelque chose de nouveau pour les gens et on voulait une semaine qui offrait beaucoup d'activités , affirme Charlie Macdonald. On a pour la première fois une danse de set carré et ça va se passer vendredi au nouveau centre qui est attaché à l'école.

Quand le carnaval a commencé, il y a 50 ans, c'est un petit groupe de neuf personnes qui formaient le premier comité organisateur.

Les résidents de la communauté de Pomquet affichent leurs couleurs et célèbrent leur culture acadienne durant le Carnaval d'hiver annuel. Photo : Facebook/Carnaval d'hiver de Pomquet

Pomquet c'était un village acadien très isolé , rappelle Colette Rennie, qui fait partie du comité organisateur actuel. Les gens voulaient faire quelque chose en hiver parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire.

50 ans plus tard, on est encore ici! , s'exclame Charlie Macdonald.

Je pense que la fierté vient avec le Carnaval , ajoute-t-il. Tu veux participer à ces activités-là pour montrer ton soutien, ta fierté acadienne et toute ta culture.

Les organisateurs tentent aussi d'impliquer les jeunes le plus possible dans toutes les activités. Ils veulent transmettre la culture acadienne, mais aussi le goût du Carnaval d'hiver pour qu’il puisse revenir annuellement pour un autre 50 ans.

D'après une entrevue diffusée à l'émission, La Mouvée