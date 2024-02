Le hockey féminin est à l’honneur à Yellowknife ce week-end

Alors que l’engouement pour le hockey féminin se répand à travers le pays, à Yellowknife, des centaines de femmes et de filles participent à la première édition de l'événement national Ensemble pour elles, une célébration du hockey féminin.

Pendant quatre jours, plus de 300 femmes et filles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont la chance de développer leurs habiletés sur la patinoire. Une occasion en or pour de jeunes athlètes comme Juliet Goodman.

Je pense que c'est vraiment "cool" qu'elles soient ici et c'est vraiment bon pour les filles pour continuer de jouer au hockey , dit celle qui est habituellement la seule représentante féminine de son équipe de hockey mixte.

L’entraîneuse territoriale pour Hockey T.N.-O. , Kaylee Grant, souligne qu’il y a un nombre grandissant d’athlètes féminines qui s’inscrivent chaque année dans les différentes équipes de hockey. Le territoire en compte actuellement environ 250.

Ouvrir en mode plein écran À l'initiative de Hockey Canada, plus de 300 femmes et filles du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ont joué au hockey sur glace féminin à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Au cours de la fin de semaine, les participantes auront accès à des cours, dont un stage de formation pour des entraîneuses, autant d’occasions de perfectionnement qui se font rares dans cette région nordique.

Comme athlète féminine dans le Nord, nous n’avons pas toujours accès à des programmes comme ceux-là avec du personnel et des conseillers autant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire. Donc, avoir tous ces gens ici, dans un environnement majoritairement féminin, c’est vraiment puissant , souligne-t-elle.

Les jeunes joueuses auront également la chance de patiner avec d'anciennes membres de l'équipe nationale féminine, comme la triple médaillée olympique Cherie Piper, qui en est à sa première visite aux T.N.-O.

Ça me rappelle mes débuts. Je voulais tellement jouer au hockey et après avoir embêté mes parents pendant trois ans, ils m’ont laissé essayer et je suis immédiatement tombée en amour avec ce sport , raconte-t-elle.

Selon les organisateurs de l’événement, Yellowknife a été choisie pour inaugurer l’initiative Ensemble pour elles, car la dernière année a été difficile, notamment avec des catastrophes naturelles comme les feux de forêt et les inondations.

C’est vraiment important pour nous de venir ici et de montrer aux filles que nous les voyons, nous les entendons et nous souhaitons leur offrir l’occasion de se réengager dans un sport comme le hockey sans aucune barrière , explique la vice-présidente du hockey féminin pour Hockey Canada, Marin Hickox.

Ouvrir en mode plein écran À Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, des centaines de femmes et de filles ont participé à la première édition de l'événement national Ensemble pour elles, une célébration du hockey féminin. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Pour encourager les filles à s'initier au sport, 45 d'entre elles ont été équipées, gratuitement, de la tête aux pieds. Le père de l'une d'entre elles salue d’ailleurs cette chance dont profite sa fille.

Je pense que c’est incroyable. Regardez le nombre de personnes qui sont ici aujourd’hui, il y a tellement de jeunes pour le hockey féminin, je n’en reviens pas , lance Corey Francis, tout sourire.

Les yeux tournés vers la LPHF

Alors que les gens s’arrachent les billets pour assister aux matchs de la Ligue professionnelle de hockey féminin depuis son match inaugural du 1er janvier, plusieurs soulignent déjà son impact sur le sport, même à des milliers de kilomètres de là.

L’impact que cette ligue aura sur les filles pour des générations à venir est incommensurable.

Je pense que la visibilité qu’apporte la LPHF va aider. Je pense que cela va défaire plusieurs obstacles et briser le plafond de verre , croit de son côté la triple médaillée d'or olympique Cherie Piper.

Toutes s’accordent surtout pour dire que la nouvelle ligue permet aux jeunes athlètes de partout de rêver en grand et de s’inspirer des femmes qui ont atteint les sommets et qui choisissent de faire de ce sport un métier.

Je pense que c’est vraiment chouette parce que ça va me permettre de persévérer et de continuer à jouer au hockey pour me rendre jusqu’à ce haut niveau , dit Juliet Goodman.

Peut-être que les filles qui participent ce week-end seront dans l’une des équipes canadiennes dans les années à venir et ce serait une histoire incroyable , évoque Marin Hickox.

Avec des informations de Julie Plourde