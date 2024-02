Un avenir possible pour des pylônes électriques en aluminium

Selon le professeur en génie civil de l'Université de Sherbrooke (UdeS) Sébastien Langlois, le jour où il y aura des lignes de transmission électriques composées de pylônes d'aluminium n'est peut-être pas si loin.

Le chercheur dirige une équipe financée entre autres par Hydro-Québec et Rio Tinto pour voir comment mieux utiliser l'aluminium dans la construction de pylônes.

Actuellement, ces structures sont presque exclusivement en acier.

Bien que l'aluminium soit moins résistant aux poids et aux forces mécaniques que l'acier, sa légèreté et sa résistance à la corrosion présentent des avantages, en particulier dans des secteurs éloignés.

Il y a une volonté au Québec d'augmenter l'utilisation de l'aluminium dans les infrastructures de génie civil. On voit une ouverture d'Hydro-Québec. On voit évidemment une ouverture de Rio Tinto qui a un intérêt important à utiliser l'aluminium. Bon, évidemment, c'est une question de débouché pour le produit qu'ils font, mais aussi, il faut savoir que Rio Tinto a son propre petit réseau de transport d'électricité , a dit le spécialiste en résistance des structures et lignes électriques en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Rio Tinto possède son propre réseau de distribution lié à ses sept centrales. Photo : Avec l'autorisation de Rio Tinto

Par l’entremise de la division Énergie électrique, Rio Tinto possède sept centrales hydroélectriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les rivières Péribonka, Grande-Décharge et Saguenay.

Pas pour les lignes à 735 kV

D’après Sébastien Langlois, qui travaille avec des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et de Rio Tinto, une ligne de transmission faite de pylônes d'aluminium pourrait être construite au Québec à titre de projet pilote.

Le chercheur exclut toutefois les lignes de 735 kilovolts qui nécessitent une plus grande robustesse.

En 2022, l’équipe du professeur Langlois a reçu une subvention de 1,16 million de dollars provenant, entre autres, du programme Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, du gouvernement du Québec, Hydro-Québec et Rio Tinto Alcan.

Selon ce qu’indique le site Internet de l’ UdeS , ces fonds servent à développer de nouvelles méthodes numériques pour mieux dimensionner, évaluer et prévoir le comportement structural des lignes de transport d’énergie, en plus de développer un nouveau concept de pylône en aluminium.

