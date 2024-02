Le maire de Denholm a plaidé coupable de conduites avec facultés affaiblies

Le maire de la Municipalité de Denholm, Gaétan Guindon, a plaidé coupable à des accusations d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la loi, soit de 0,08 %.

Les faits se sont produits le 5 octobre 2022 à Cantley, selon la dénonciation. Après avoir initialement plaidé non coupable, M. Guindon a choisi de plaider coupable le 29 janvier 2024.

Le changement de plaidoyer a été fait à la lumière de la preuve déposée et à la suite de conversations avec son procureur, a-t-il expliqué à Radio-Canada, vendredi soir, dans un entretien téléphonique.

M. Guindon a été condamné à payer une amende 1500 $. Il n'a pas le droit de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois, selon le procès-verbal informatisé de la cause dont Radio-Canada a obtenu copie. À ce sujet, le maire rapporte qu’il est autorisé à conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique.

Questionné à savoir si la situation allait affecter ses habitudes de déplacement dans le cadre de ses fonctions, Gaétan Guindon a répondu que ça ne serait pas nécessairement le cas. Je souffle dans la balloune avant de partir et puis, après ça, on part.

Je ne veux pas minimiser ce qui s’est produit, loin de là, mais j’ai le support d’une très grande majorité de citoyens , a souligné M. Guindon. Alors, comprenant que ce n’est pas quelque chose d’habituel et comprenant qu’ils n’endossent pas nécessairement le geste, mais pour eux, leur confiance reste toujours là et je n’ai pas l’intention de démissionner non plus.

Il n’y a pas d’âge pour faire des erreurs et j’en ai commis une. Alors, je vais me plier aux décisions de la cour.

Le maire de Denholm avance également qu’il a cessé de consommer depuis l’événement du 5 octobre 2022.

Gaétan Guindon, qui siège comme maire de Denholm depuis 2013, a été récemment cité en déontologie par la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) du Québec.

Les avocats de la DEPIM allèguent que le maire Guindon aurait commis deux manquements en utilisant une carte de crédit à son nom qui est reliée à un compte bancaire de la Municipalité de Denholm, et qu'il aurait dépensé 3470,71 $ en alcool, sur une période de plus ou moins 3 ans, avec de l’argent de la Municipalité.

La DEPIM alléguait aussi que M. Guindon avait commis un manquement en étant arrêté et accusé de conduite avec facultés affaiblies, le 5 octobre 2022, alors qu’il était au volant d’une voiture appartenant à la Municipalité, portant de ce fait atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction .

Or, ce dernier manquement n’a pas été discuté ni tenu en considération lors de l’audience de M. Guindon devant la Commission municipale du Québec, le 18 janvier dernier, parce que les procédures judiciaires étaient toujours en cours.

L’Union des municipalités du Québec n'a pas souhaité commenter la situation.

De son côté, la Commission municipale du Québec (CMQ) n’a pas voulu dire si le plaidoyer de culpabilité de M. Guindon mènerait à l’ouverture d’une enquête.

Comme le traitement des divulgations de la Commission est confidentiel, il nous est impossible de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une divulgation ou d’une enquête concernant un élu, une municipalité ou un organisme. La confidentialité des enquêtes de la Commission assure la bonne marche de celles-ci , a répondu la conseillère stratégique et responsable des communications à la CMQ, Julie-Anne Lefebvre.