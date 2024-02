Des maisons pour victimes de violence conjugale débordent en Estrie

La maison L'Escale de l'Estrie, qui offre des services aux femmes victimes de violence conjugale, déborde. Les listes d’attente s’allongent partout dans la région.

L’Escale peut accueillir 18 femmes à la fois. Toutes ses places sont présentement prises. Les autres maisons similaires dans la région sont également pleines.

L'organisme priorise ainsi les femmes les plus à risque. Les autres sont placées sur une liste d’attente.

La directrice de l’Escale, Dominique Côté, assure toutefois que tous les moyens sont pris pour aider les femmes qui font appel à ses services, soit en les référant à d’autres établissements ou en cherchant des familles ou des amis qui peuvent assurer leur sécurité.

C’est garanti qu’on va essayer de trouver des solutions. Il y a des programmes nationaux qui permettent de prendre les situations d’extrême urgence. Une femme qui serait en danger imminent de mort, s’il faut, à la limite, qu’elle soit hébergée à l’hôtel avec le soutien d’une maison d’hébergement ou de partenaires, il y a des solutions qui existent.

Maintenant, ça ne va pas de soi que tout le monde qui appelle va nécessairement avoir une place, mais on ne laissera pas une personne en danger, dans la rue, à risque de se faire violenter , ajoute-t-elle.

Problème exacerbé par la crise du logement

La crise du logement explique en partie le manque de places en maison d'hébergement, soulignent tous les organismes contactés par Radio-Canada.

Les femmes victimes de violence ont en effet de la difficulté à trouver un logement abordable. Plusieurs d'entre elles doivent rester en maison d'accueil le plus longtemps possible.

Une femme qui vient en hébergement chez nous ne va pas vouloir nécessairement retourner où elle était avant, pour des raisons évidentes dans un contexte de violence conjugale, et ce n’est pas toujours facile pour les femmes qui partent de se trouver un logement, parce que le prix est trop cher, et parce qu’une femme avec des enfants peut avoir de la difficulté à trouver un endroit où rester. C’est sûr que dans certains cas où une femme serait restée chez nous deux ou trois mois, ça peut étirer et ça peut aller à quatre, cinq, six mois , explique Dominique Côté.

Violence conjugale : vous avez besoin d’aide? L’Escale de l’Estrie peut être jointe en tout temps au 819-569-3611

Avec les informations de Jean Arel